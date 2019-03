Se suspende la audiencia del abogado torturador

Retornó a Cochabamba por algunas horas. Esta jornada se suspendió la audiencia de declaración anticipada que involucra a Jhasmany T. L., conocido como el "abogado torturador".

El hombre permanece casi por dos meses en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro y ahora tendrá que retornar dentro de tres semanas para comparecer sobre la denuncia que pesa por agresiones físicas y secuestros.

Los datos de 'Opinión' indican que la defensa del jurista solicitó la suspensión de la audiencia alegando que, por su traslado a Chonchocoro, sus abogados de defensa pública no pudieron ir a visitarlo. No los conoce y no han elaborado un interrogatorio adecuado para la víctima.

En aplicación de la norma y velando por el derecho a la defensa, el juez decidió suspender la audiencia y fijar una nueva para el lunes 8 de abril a las 09:00, mientras que la Fiscalía sostuvo que Defensa Pública fue notificada entre el 26 y 28 de diciembre y consideró un acto de irresponsabilidad el argumento de esa institución.

Conoce más sobre el tema: