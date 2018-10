Se levantan todos los bloqueos en la ruta a Trinidad tras acuerdo

Dirigentes del transporte de las provincias de Cuatro Cañadas, San Ramón, San Julián y Guarayos y el Gobierno sellaron este viernes un acuerdo que permitió desactivar el bloqueo en la carretera Santa Cruz-Trinidad, que permanecía cortada desde el lunes. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que la ruta se encuentra expedita.

El ministro de Gobierno explicó que el acuerdo alcanzado fue en base a dos puntos, la reparación de la carretera y la estación de servicio. Además se comprometió en realizar un recorrido para identificar los puntos afectados en la ruta. También se liberó a la mayoría de los detenidos durante los operativos.

La firma del acuerdo se concretó en instalaciones del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) en la capital crueña.

"El bloqueo fue levantado, no hay bloqueos, no hay bloqueo en Cuatro Cañadas, no hay en San Julián, en San Ramón, en Guarayos", declaró Romero.