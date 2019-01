Se entrega el hombre que le rompió los brazos y le dañó un ojo a la madre de sus hijos

El fin de semana una mujer fue víctima de una brutal golpiza por parte de su pareja y padre de sus dos hijos, de seis y dos años. La agresión se registró en el municipio paceño de El Alto. El hombre, identificado como Simón C. y de 36 años, se entregó este martes a la Policía.

Simón, que le rompió los brazos, le dañó la mandíbula y un ojo a su concubina; dijo que no recuerda la agresión porque se encontraba bajo los efectos del alcohol, informó la directora de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de El Alto, Patricia Alave, en contacto con Erbol.

El agresor, que es acusado de tentativa de feminicidio, se encuentra detenido en celdas policiales de El Alto en espera de su audiencia cautelar.

"Me ha reventado el ojo"

La víctima, que en primera instancia había sido llevada al Hospital Corea y luego, por la gravedad de su estado, derivada al Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz; contó el calvario que vivió cuando este fin de semana fue agredida por negarse a darle más dinero a su concubino para que siga bebiendo.

“Solo me acuerdo que me estaba pegando, así las manos me ha torcido uno por uno, luego mi ojo con su dedo me ha hecho, me ha reventado mi ojo”, relató, según publica Erbol.

La directora de la Felcv indicó que no existen denuncias anteriores contra Simón; sin embargo, la mujer declaró que antes ya le había roto la nariz a golpes y le mordió la oreja, pero ella lo perdonó por sus hijos.