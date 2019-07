Santa Cruz irá al quinto paro; pero el indefinido será sometido a consulta

Santa Cruz cumplirá su quinto paro cívico en defensa del 21-F el próximo 21 de agosto, acatando la resolución aprobada por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), los comités cívicos de algunas regiones, partidos políticos y plataformas ciudadanas en defensa del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, que negó la reelección indefinida al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera, y para exigir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó ayer el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Lo que permanece sin confirmación es la participación de Santa Cruz en el paro nacional indefinido, propuesto para el 10 de octubre, porque será sometido a consulta en Asamblea de la Cruceñidad, de donde, a decir de Camacho, surgirá una convocatoria a un cabildo, para que sea el pueblo el que defina si se llega a ese extremo.

En contrapartida, los sectores afines al oficialista MAS adelantaron ayer que también movilizarán sus bases en todo el país, aunque no el mismo día del paro, porque califican la medida de política.

Estrategia

El líder cívico indicó que “por una cuestión de responsabilidad se verá la posibilidad de convocar un cabildo en que el pueblo defina, “y no solamente lo haga una persona o una institución”.

A su vez, señaló que el movimiento cívico en ningún momento busca boicotear las elecciones, como mencionó la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, sino hacer respetar el voto del pueblo. “Lo único que saben decir es que el movimiento es político, que se quiere dar un golpe de Estado, cuando solo pretendemos hacer respetar el voto del pueblo, que es la expresión máxima de la democracia”, resaltó Camacho.

Respaldo

El gobernador cruceño y líder del partido opositor Demócratas, Rubén Costas, dijo que siempre han acatado “los paros que reflejan el sentimiento de la ciudadanía, y defienden los valores, las reivindicaciones y las cosas justas”. Afirmó que siempre ha defendido el 21-F y se suma al pedido de renuncia de los vocales para que haya elecciones transparentes. “Son dos cosas totalmente justas y son parte de todo el sentimiento que pregona la ciudadanía boliviana”, dijo.

De igual forma la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, señaló que está a favor del pueblo, de lo que manifiesta el ciudadano. “Aquello que en democracia manifieste un deseo masivo, será acatado. Iremos siempre a favor del pueblo; no iré en contra de las mayorías porque estoy para servir y trabajar por una ciudad libre, soberana y sobre todo con la libertad y la lucha que caracteriza este pueblo”, resaltó.

El sector ganadero es otro que también manifestó su apoyo a la medida, pese a las pérdidas que genera esta medida.

El MAS

Por otro lado, el secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Teodoro Mamani, advirtió que las organizaciones sociales afines al MAS están preparadas para movilizarse porque, en su criterio, la protesta opositora dejó de ser cívica y se convirtió en la bandera de los partidos políticos de la derecha. “Vamos a contrarrestar, no marcharemos ese día, pero sí nos prepararemos para hacer respetar la democracia. Nos vamos a movilizar en todo el país, eso lo vamos a planificar para después del 21 de agosto”, apuntó.

Para Mamani, la movilización cívica busca boicotear las elecciones. “No quieren practicar la democracia, y el que gana, gana, pero ellos tienen miedo. Esto es solo un pretexto de los opositores porque saben que no le ganarán nunca al MAS, no queda otra cosa que protestar y movilizarse, porque creen que nosotros no lo vamos hacer”, afirmó.

Para Mamani el tema de la candidatura del presidente Evo Morales y de Álvaro García Linera no es un tema que esté en discusión, más bien los campesinos están en movilización y concentración para respaldar al binomio del MAS. Adelantó que este sábado habrá movilización en Orinoca en apoyo al presidente. Lo mismo que se hará en Santa Cruz, el próximo 2 de agosto.

Los partidos

Los dirigentes de los partidos que estarán en las elecciones de octubre ratifican su apoyo a las movilizaciones cívicas, aunque plantean dudas sobre el paro general indefinido.

El dirigente José Luis Bedregal, de Comunidad Ciudadana, afirmó que apoyarán el nacional de 24 horas, anunciado para el 21 de agosto. Recordó que, como partido, participaron de las distintas reuniones con los cívicos del país. Sin embargo, a la hora de definir el apoyo al paro general indefinido adelantó que son medidas que deben ser analizadas con detenimiento.

En su criterio, existe un proceso electoral que avanza y en que deben participar, porque de lo contrario significaría dejar el camino despejado a los dos candidatos del MAS.

El candidato y jefe del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, aseguró que quedó claro que el único departamento con capacidad de movilización es Santa Cruz y, en alguna medida, Tarija; en el resto del país las organizaciones más grandes y que pueden movilizar a las personas están controladas por el MAS; por los tanto, dijo que la convocatoria camina rumbo al fracaso.

Asimismo, explicó que el país en su conjunto aceptó las elecciones como proceso y que ellos están involucrados, razón por la cual no acatarán el paro cívico.

Víctor Hugo Cárdenas, que fue el único candidato que participó de todas las reuniones del Conade y de los cívicos, adelantó que estarán firmes y confían en que la renuncia de los candidatos y de los vocales puedan abrir una fase de ordenamiento del sistema electoral. En su opinión, es perfectamente factible que un TSE remozado pueda llevar adelante los comicios que puedan garantizar el cambio de gestión el 22 de enero de 2020.

El candidato de FPV, Israel Rodríguez, lamentó que las organizaciones cívicas lancen las medidas de presión sin convocar a los partidos involucrados en este proceso. Rodríguez explicó que ellos pelean contra el Gobierno y estarán en el paro de agosto, pero tiene serias dudas que los mismos partidos apoyen en paro general indefinido el 10 de octubre, cuando los candidatos estén en plena tarea de cierre de campañas en todo el país.

El candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, que ayer presentó a sus candidatos en Oruro, señaló que “defendiendo el 21-F defendemos nuestra libertad, nuestra democracia y nuestros derechos”.