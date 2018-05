La decisión ha sido tomada y solo se espera el resultado oficial que emitirá YPFB -presumiblemente este viernes- para activar las medidas que han sido asumidas por la Asamblea de la Cruceñidad. El presidente del Comité cívico pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, fue el encargado de anunciar las medidas de que si no se ratifica el primer estudio realizado de que Incahuasi le pertenece a Santa Cruz en un 100%, habrá primero marchas y se proseguirá con bloqueos, paro cívico nacional hasta llegar a la huelga de hambre.

La resolución emitida luego de que hicieran uso de la palabra los representantes de los 24 sectores que conforman el comité, estableció también exigir el descongelamiento de los recursos que le pertenecen por ley a la región y declarar personas no grata a Hugo Siles y a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que 'obstaculizaron' el cumplimiento del fallo emitido por el juez Alberto Guzmán, de que se descongelera las regalías luego de que explotara el conflicto con Chuquisaca que reclama por el pozo.

Hugo Siles decidió dejar el cargo de viceministro de Autonomías el martes 1 de mayo bajo el argumento de querer evitar un conflicto mayor ante los anuncios de Chuquisaca de afianzar el paro cívico y los bloqueos. Su lugar lo ocupó el chuquisaqueño Gonzalo Vargas Rivas que anticipó que este conflicto se zanjará partiendo de la base de que se debe respetar la ley. Tras las movilizaciones de la capital con un paro cívico indefinido y rechazo a la propuesta del Gobierno tras reunión en Cochabamba, se esperaba por Santa Cruz.

De acuerdo a la declaración de hace unos días que dio Óscar Barriga , presidente de YPFB, el estudio técnico encargado a la empresa Sproule, tiene que darse este 11, aunque oficialmente se lo anunciará el 14. La expectativa es alta porque en las conclusiones emitidas por la asamblea establece ejecutar las medidas si es que no se ratifica lo que en 2016 arrojó el estudio de la consultora canadiense GLJ Petroleum Consultants Ltda de que el campo gasífero está en un 100% en Santa Cruz. Este viernes será un día clave.

Si los resultados del estudio técnico encargado por YPFB no satisfacen a los cruceños, el directorio del Comité Cívico pro Santa Cruz se reunirá de emergencia el martes 15 a las 18:30 para programar la ejecución de medidas. Los aplausos de los presentes cuando se leyó las medidas, no se hicieron esperar. Cuéllar y su directorio recibió el respaldo pleno, incluso de los miembros del transporte pesado y del público. Además el presidente cívico aclaró que no permitirán que se cercene un milímetro del territorio cruceño.

En Chuquisaca la situación también está tensa. El domingo hubo un encuentro entre los miembros de Cadeinca (aglomeras a las instituciones de ese departamento) con los ministros Alfredo Rada (presidencia), Héctor Arce (justicia) y Carlos Romero (Gobierno), además del viceministro de Autonomías Gonzalo Vargas. Sin embargo, el documento de los alcances de esa reunión, fue rechazado de manera rotunda en la capital a tal punto que incluso agredieron al Gobernador Esteban Urquizu que tuvo que huuir protegido con un casco.