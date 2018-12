Sandoval confirma presiones de autoridades del Ejecutivo y Legislativo

Dunia Sandoval, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que anoche votó en contra de la resolución que habilitó la candidatura del presidente Evo Morales manifestó en una entrevista a Unitel que existe mucha presión sobre los vocales del Órgano Electoral. Dijo que han recibido amenazas de autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y de dirigentes de partidos del oficialismo y opositores.

La vocal descartó seguir los pasos de la expresidenta del TSE, Katia Uriona y el exvicepresidente, José Luis Exeni, que presentaron su renuncia; la primera acusando un momento de estancamiento en la toma de decisiones referida a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad, y el segundo aduciendo problemas de salud.

"Ya han renunciado dos vocales (Exeni y Uriona), ellos tendrán sus razones, pero estoy segura que una (de las razones) era no llegar al momento de dar un voto para habilitar o no a estos candidatos. Tenemos muchas presiones, he juntado un archivador grande con recortes de periódicos y hemos presentado ante el Defensor del Pueblo amenazas de procesos y juicios de autoridades del Ejecutivo, del Ejecutivo, dirigentes de partidos, no solo del oficialismo, también de la oposición", indicó Sandoval.

Sandoval explicó que su voto disidente se fundamentó en su convicción democrática, en el respeto a la soberanía del voto popular manifestada en el referendo del 21 de febrero de 2016 y en cumplimiento de la Constitución Política del Estado que señala que el pueblo delibera y gobierna.

"Es una consciencia democrática que tengo desde niña, soy hija de uno de los miles de exiliados políticos que hubieron en el Gobierno de Banzer. Esto me hizo tomar la decisión para no irme antes y tomar una posición como la estoy haciendo y espero seguir contribuyendo, depende de cómo se den las condiciones, esperemos que todos los procesos sean limpios", agregó.