Samuel ve un escenario polarizado y cree que 'habrán candidaturas que dejarán de existir'

Samuel Doria Medina afirmó de manera tajante de que seguirá haciendo política pese a que no participará como candidato en las próximas elecciones. Lo dijo finalizando una semana en donde 'pateó el tablero' al abandonar la alianza Bolivia Dijo No que mantenía con Demócratas y otras plataformas ciudadanas. Indicó de que su decisión se debió a un cambio de estrategia sobre la marcha que hizo el partido que lidera Rubén Costas, de colocar 'delfines' al frente, dejando de lado el objetivo central que era la unidad.



Considera también que con el nuevo panorama político que se tiene, una vez conocidos los binomios inscritos, es de que se puede dar una carrera electoral polarizada entre dos candidatos y de que "candidaturas como la de Jaime Paz y otros dejarían de existir" pues el ciudadano se la jugará por dar continuidad a un Evo Morales, que "entró por la ventana" a las primarias y otra opción. "Óscar Ortiz (Bolivia dijo No) puede quedar muy mal parado", adelantó.

En entrevista con Asuntos Pendientes, en EL DEBER Radio, desvirtuó las versiones que se dieron en los últimos días de que el apoyo público que le brindó a Carlos Mesa sea con el interés de tener alguna ventaja y que no ha tenido contacto con ningún partido político. "No estoy en la política por las pegas, por un diputado o un senador, eso es lo que menos me interesa. Me han preguntado qué has negociado, no hemos hecho nada, ese no es nuestro objetivo", enfatizó a tiempo de decir de que si se refirió a un espaldarazo a Mesa era porque este es ahora el segundo más apoyado en las encuestas, aunque si Óscar Ortiz, logra ese lugar dentro de unos meses "lo apoyaría".

"Hay que ver la unidad como un proceso, no se da automáticamente y es por ello que he renunciado a mi candidatura para seguir ese proceso, ojalá que otros siguieran ese camino", indicó.



Fue un divorcio

Samuel dio detalles de lo que ocurrió previo a su decisión de retirarse de la alianza con Demócratas y habló de una reunión que sostuvo el pasado domingo con Rubén Costas en donde se le planteó una estrategia diferente a la que inicialmente se tenía de que en esta elección había que mostrar gente joven. "Esta era la estrategia del Delfín. Nosotros propusimos que vayan los reyes y los Demócratas dijeron que no, que vaya gente joven, eso comenzó el domingo", reveló.

"Era jugarse el todo por el todo para que Evo Morales se vaya, pero no sé qué pasó y el domingo salen con eso. Les dijimos que si cambiaban la estrategia lo que correspondía era el divorcio. Les dije yo no voy y les planteo de que vaya Rubén. No es un problema de personas. Se lo plantee a Óscar Ortiz. Les dije que no podemos hacer experimentos en esta elección", puntualizó.

No apoya las primarias

Las elecciones primarias costarán cuatro millones de dólares y ese es un gasto que bien puede utilizarse en programas de lucha contra enfermedades como el cáncer y la diabetes salvando la vida de al menos 1.000 personas.

"No las apoyo porque se ha demostrado que no cumplirán su función. Los nueve frentes han presentado un solo binomio por lo que tiene sentido hacer un gran operativo para gastar 4 millones de dólares, además que hicieron todo esto para meterlo a Evo Morales por la ventana", indicó.

Cree de que hay partidos que están participando para no perder su sigla pero de que igual no lograrán el porcentaje necesario para mantenerlo.