"No hemos lanzado una candidatura porque creemos que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para buscar esa unidad", dijo Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, que ve posible un escenario en el que los partidos y agrupaciones de oposición puedan integrar una "unidad posible", que permita que los militantes de todas las fuerzas políticas puedan elegir un solo candidato para que busque la presidencia en las elecciones de octubre de 2019.

En este escenario, Samuel habla de que candidatos como Víctor Hugo Cárdenas o Carlos de Mesa, podrían participar de este proceso para así ver en base a la votación quién es la persona que tiene mayor respaldo para liderar el bloque que pretende pugnar al Movimiento Al Socialismo el poder dentro del Gobierno central.

"Si Carlos de Mesa quiere competir, con todo gusto, democráticamente. Hay algunos que no quieren participar en las primarias y creen que están plenamente posicionados, si tiene confianza debe estar dispuesto a competir", manifestó en entrevista con EL DEBER Radio.

"Si se hace un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, parte de ese acuerdo sería participar en las primarias y allí no habría pretextos, más bien le daríamos un verdadero carácter democrático porque imagínese si se hace una alianza en donde están todos y hay tres candidatos, los militantes de cualquier partido van a poder votar por cualquiera de los candidatos, allí no habría pretextos para decir no tengo muchos, (aunque) creo que ese escenario va quedando como una utopía", dice Samuel Doria Medina, aunque aclaro de que la unidad posible es la más próxima a conseguirse.

Otra posibilidad



La opción planteada por el expresidente Jorge Quiroga es también bien vista por el líder de Unidad Nacional que considera de que en una fecha 'X' a mediados del próximo año, se vea qué candidato está mejor posicionado y que sea esta persona la que se postule para las elecciones presidenciales.

"Si pueden haber varios candidatos se podría hacer un acuerdo para que se defina quién es el que encarna esa unidad que buscamos. Obviamente, tiene que haber un compromiso de que vamos a acatar ese resultado", indicó.