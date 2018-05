Samuel desafía a Evo a debatir y (aunque no fue llamada) López responde

"Desafiamos a Evo Morales a debatir si se debe invertir en salud o gastar en palacios lujosos", desafió hoy el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, sobre la polémica que existe respecto a la pertinencia de la construcción de la Casa Grande del Pueblo, nuevo Palacio de Gobierno.

La respuesta llegó, pero no del primer mandatario sino de su ministra de Comunicación, Gisela López, que aceptó el reto, aunque no estaba dirigido a ella, y pidió además incluir al senador demócrata Oscar Ortiz.

"Ante lo inútil de su campaña de mentiras, Oscar Ortíz y Doria Medina insultan y atacan cobardemente en RRSS. Doria Medina pide debate. Esta ministra los desafía a debatir a ambos. Den la cara. Debatamos ante el país: separatismo, mochilas de Leyes, narcovínculos y privatizaciones" (sic), escribió la autoridad en Twitter.

El opositor y también empresario afirmó: "No me voy a callar, no me callé defendiendo el 21 F y no me callo ahora. Presidente, yo creo que es mejor invertir en oportunidades y en salud, usted cree que es mejor gastar en palacios, de la cara y hablemos de frente", sostuvo en un video.

Ayer la ministra también defendió la edificación, que será entregada el 21 de junio y que tiene un costo mayor a los 252 millones de bolivianos, aseverando que "el viejo palacio es frío, excluyente, racista, clasista".

