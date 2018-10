Aún no ha definido si participará en las elecciones generales de 2019. El líder Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, reveló en el programa Esta Casa No Es Hotel (de la red ATB), que irá a las elecciones primarias de su partido y que en enero, una vez concluido ese proceso electoral, definirá si participa o no en los comicios generales de diciembre.

"Voy a participar en las primarias y evaluaremos en el mes de enero cómo nos va en las elecciones", manifestó y luego añadió que si tiene respaldo se presentará a las elecciones generales pero "si hay alguien que tenga más respaldo, la unidad es fundamental".

"Primero la unidad y después los candidatos", dijo en otro momento del programa quien fuera candidato a la Presidencia en 2005, 2009 y 2014. Entrevistado por Susana Bejarano, el empresario y político indicó que la clave para derrotar al Movimiento Al Socialismo es la unidad de la oposición. "El 21F tuvimos un triunfo muy claro y sabemos que el camino para derrotar a Evo Morales es la unidad", dijo.

Su partido, creado en 2003, se encuentra en fase de inscripción de militantes para las primarias de enero y aunque no se anima a hablar de posibles alianzas, Doria Medina sostiene que "no es la idea cambiar un caudillo por otro" y cree que "se debe cambiar el modelo caudillista, que pasa por un proyecto político donde no haya reelección para nadie, se respete la Constitución Política del Estado y el voto".