Samuel cree que Mesa irá solo y niega mala relación con Revilla

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, cree que Carlos de Mesa irá solo, sin alianzas, a las elecciones generales de octubre de 2019. Niega también que exista una mala relación con el alcalde de La Paz y líder de Soberanía y Libertad (SOL.bo), Luis Revilla.

"No tengo ningún problema con Carlos de Mesa, pero tenemos visiones distintas. Lo visité en agosto, cuando era enjuiciado, le manifesté mi apoyo y le comenté sobre la posibilidad de que exista un pronunciamiento del G6, él me dijo que no consideraba que los partidos fueran importantes y que las organizaciones ciudadanas son importantes (...) Yo creo que él va a tomar un camino solitario, sin partidos", manifestó el también empresario en entrevista con 'Cabildeo'.

Explicó que no tiene una disputa con el burgomaestre paceño, pero considera extraño que en un momento se saliera del G6 (grupo de opositores) y ahora hable de promover la unidad con unos y no con otros. "Yo no me he peleado con Revilla, el otro día nos hemos encontrado en Santa Cruz, estaba con su esposa y nos hemos saludado cordialmente", resaltó.

Doria Medina anticipó que la próxima semana UN tomará determinaciones. Por lo pronto, cree que sería errado sacara a Soledad Chapetón de la Alcaldía de El Alto para que pelee por alguna candidatura. "En algún momento yo hablé con ella y ella es consciente de que debe cumplir con su mandato y dejar El Alto para cedérselo al MAS sería una ingenuidad política", agregó.

"Está claro que se vienen estas primarias, será un primer elemento para escuchar lo que dice la población, pero después de las primarias veremos. Esta será una campaña larga y complicada", adelantó el opositor.

El fin de semana, el vocero de SOL.bo, José Luis Bedregal, sostuvo que "nosotros tenemos diálogos con los demócratas desde hace mucho tiempo en base a principios, pero sin Unidad Nacional (UN) porque es con quienes tenemos mayor dificultad al momento de encontrar puntos en coincidencia. Ellos tienen otro tipo de visones respecto del futuro del país".