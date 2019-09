Samuel aclara que apoyo a Mesa no es pensando en elecciones regionales

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, aclaró este lunes en Twitter que el respaldo que expresó al candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, no es pensando en las elecciones subnacionales de la próxima gestión.

"Queda claro que a Carlos Mesa le apoyamos pensando en la democracia y en Bolivia. No le apoyamos pensando en las subnacionales" (sic), escribió el también empresa en su cuenta en esa red social.

En la víspera, entrevistado por Unitel, el expresidente adelantó que esta jornada presentará su alianza de cara a los comicios generales, con SOL.bo de Luis Revilla, el FRI y 'Todos', que dirige el gobernador de Tarija, Adrián Oliva.

"No con Unidad Nacional ni otros partidos. Lo que no quiere decir que yo agradezca el apoyo que me ha dado Samuel para esta elección, que creo que confirma el concepto de unidad del voto y esto lo coloca como un demócrata importante", dijo el postulante.

Mientras que Doria Medina acotó: "A muchos les cuesta entender que en esta elección hay que pensar en la democracia, no en espacios", enfatizando que su apoyo a Mesa busca que se derrote a Evo Morales.

Hace exactamente una semana el jefe de UN comunicó oficialmente que respalda al exmandatario de cara a los comicios generales del 20 de octubre, considerando que es quien tiene más posibilidades para aglutinar el voto de la oposición.

