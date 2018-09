La senadora del MAS, Adriana Salvatierra, calificó como algo normal el hecho de que haya resguardo policial en los actos en los que participan autoridades tanto municipales, departamentales, nacionales y cívicas.

Sobre lo ocurrido ayer en la plaza 24 de Septiembre, que se desalojó a ciudadanos que protestaban contra la reposultación de Evo Morales, manifestó que "no ha sido interés nuestro, limitar el ejercicio de la participación ciudadana".

La restricción al centro cruceño durante los actos por la efeméride, causó indignación y fue motivo de condena por parte de políticos, activistas y ciudadanos de a pie.

"Hay que abordarlo con la sinceridad del caso, la naturaleza del acto cívico de las ofrendas florales pasa por el homenaje de las instituciones, es esencialmente un acto que si bien cuenta con la presencia ciudadana es más institucional. Siempre hay resguardo por la presencia de autoridades, es normal en todos los casos. Lo que si ha significado y ha sido extraño para muchos ciudadanos, el intentar participar y que aparentemente hubiera mayores resguardos", apuntó la senadora este martes en entrevista con EL DEBER Radio.

Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación, indicó que él se contactó con el ministro de Gobierno, Carlos Romero y le manifestó su rechazo a la acción policial.

"Le manifesté dos cosas: que nadie podía prohibir la circulación de los ciudadanos y más en un 24 de septiembre y que me parecía una tremenda equivocación de parte del Gobierno nacional el restringir a la población para que no se escuche sus voces y que eso iba a causar mayor indignación".

La respuesta de Romero habría sido, según Peña, de que no se había dado ninguna orden de restringir y de que iba a verificar el dispositivo de seguridad con la Policía y de que íba a tomar cartas en el asunto, "algo que no sucedió desgraciadamente para los cruceños".

Se deben diferencias espacios para manifestarse



La senadora Salvatierra considera que si bien no se prohibe la libertad de expresión, se debe tener en cuenta los espacios en los que se harán ciertas manifestaciones.

Recordó lo ocurrido durante la sesión de honor en Cochabamba cuando parlamentarios de oposición y del oficialismo protagonizaron una escaramuza que se generó luego de que se pidiera en pleno acto el respeto a la votación del referendo del 21 de febrero.

"Creemos que no es conveniente empañar las actividades cívicas (...) y esto no pasa por prohibir o no la libertad de expresión, pasa por entender en qué momento te encontrás y comprender de que si bien no se prohibe deberíamos de guardar un respeto a ciertas actividades", puntualizó.

Por su parte, Vladimir Peña ve que hay una equivocación en el Movimiento Al Socialismo (MAS) que origina un crecimiento de la indignación ciudadana en todo el país y que "nunca vamos a estar de acuerdo con la violencia", por lo que "el cauce del 21 de febrero no puede salirse por ningún lado que no sea del lado democrático. la forma de derrotar al MAS es siendo democrático".