Salud reporta 1.019 casos de influenza en el país

El Ministerio de Salud reporta que hasta la fecha se registran en el país 1.019 casos de influenza y más de 1.600.000 casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) a nivel nacional, afirmó el titular del área, Rodolfo Rocabado.

“Estamos dentro de lo que se espera para la época de frío, pero hay que tomar los recaudos para que esto no se incremente y se convierta en una epidemia. Estamos reforzando las acciones y tomando los recaudos en todo el sistema de salud del país y se refuerza la vigilancia epidemiológica", señaló el titular.

Conoce más:

Recordó que se dispuso de más de un millón setecientas mil dosis, a la fecha ya se habría aplicado un 40 por ciento de estas, por lo que aún se cuenta con alrededor de millón de dosis a disposición de las personas.

“La vacuna sirve para todo el periodo no solo para la época de invierno. Si hasta la fecha la persona no tuvo un cuadro gripal es importante la vacuna, pero si está con alguna sintomatología la vacuna no tendrá los efectos esperados", agregó el ministro.

Lea también: