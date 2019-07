Rossy Callisaya, responsable del Programa de enfermedades transmitidas por roedores del Ministerio de Salud, explicó que los ratones de la familia Calomys buscan lugares poco ventilados y sucios para alimentarse, razón por la que se capacitará a la población de Caranavi para que manipule de mejor manera sus alimentos.

Cabe recordar que este roedor es señalado de ser portador de los tipos de arenavirus que causaron la muerte de dos personas y que tiene en terapia intensiva a dos médicos en la capital paceña; se sabe también que hay otros dos casos sospechosos.

"Hay que hacer un control para que la gente manipule mejor sus alimentos, para que los roedores no puedan venir a estos lugares, porque ellos van a lugares poco ventilados, sucios", dijo en conferencia de prensa desde ese municipio de los Yungas.

"El virus no se puede eliminar totalmente, está presente desde hace años anteriores, no solo en el país en el área latinoamericana (...) La desratización completa tampoco se puede hacer, porque hay ratones propios de la comunidad, que son propios, que no tienen este virus, entonces ellos cohabitan con nosotros", explicó la profesional.

Confirmó que el paciente cero pudo haberse contagiado en el campo, donde realizaba sus siembras y anticipó que en las próximas horas se revisará su casa, que se encuentra en la comunidad de Carrasco, para descartar la presencia del roedor.

"Estamos revisando las historias clínicas de los pacientes a partir del paciente cero, que falleció por este virus. Se habla de una fiebre hemorrágica por arenavirus, transmitido por las excretas de un tipo de roedor, que es de área selvática, no se acerca a la población, siempre vive en el área del monte. No se transmite al toser, hablar ni nada de eso", concluyó Callisaya.

