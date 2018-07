Un paso más para el juicio de responsabilidades contra Carlos de Mesa y tres de sus ministros se ha cumplido. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, integrada por Olvis Égüez (cruceño) y Edwin Aguayo (potosino), recomendó enjuiciar al expresidente. Ahora, este dictamen deberá ser ratificado por la Sala Plena del TSJ que se reunirá mañana.

La Fiscalía General del Estado remitió al TSJ una proposición acusatoria redactada el 22 de mayo por la Procuraduría General de Estado. Esta acusa al expresidente Carlos de Mesa y sus exministros Gustavo Pedraza, Freddy Escobar y Luis Fernández de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado, debido a la expulsión de Non Metallic Minerals, una empresa subsidiaria de la chilena Quiborax, que tenía concesiones para explotar ulexita en el salar de Uyuni.

La decisión del Gobierno de De Mesa derivó en un arbitraje internacional por el que Bolivia fue condenado a pagar $us 42,6 millones. Según la procuraduría, De Mesa violó su propia ley al expulsar a los chilenos. El exmandatario aseguró que lo que hizo fue nacionalizar el salar y los chilenos, con una inversión de $us 800.000 se llevaron una ganancia de $us 42,6 millones.

De ser ratificado por la sala plena del TSJ, el proceso continuará por vía política. Será remitido a la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuyo pleno definirá si autoriza el juicio en el TSJ.

Hay más de 100 procesos pendientes de decisión en esta instancia.