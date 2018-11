Ruptura de alianza causa malestar en los partidos

La ruptura de la alianza entre Demócratas y Unidad Nacional generó conflictos internos en ambos partidos. En la agrupación de Samuel Doria Medina algunos militantes consideran que su líder tomó una decisión unilateral que provoca malestar; por el lado de la organización de Rubén Costas, no todos están de acuerdo con la candidatura de Óscar Ortiz.

Uno de los primeros en expresar su descontento públicamente fue el senador Arturo Murillo. En su criterio, la decisión que asumió Doria Medina, de no participar en las elecciones después de romper con Demócratas, ha generado el problema más complicado en la década y media de vida que lleva Unidad Nacional.

Murillo anunció su retiro, pero a su región y no a otro partido. “Yo cumplo con mi labor en 2019. Agradezco la oportunidad que me dio Samuel Doria Medina, no quiero ser diputado, no quiero ser senador, no quiero volver a La Paz, quiero quedarme en mi región trabajando por ella”, dijo.

El jefe de Unidad Nacional en Santa Cruz, el diputado Miguel Ángel Feeney, afirmó que la decisión desencadenó el peor momento de los casi 15 años (se cumplen en diciembre) de vida de UN. “Sin duda es el momento más difícil de la historia del partido, el más incómodo, no lo podemos negar. Como en la familia, siempre hay disidencias y hay opiniones muy contrarias. Ahí está la responsabilidad de Samuel, su liderazgo, que tendrá la enorme responsabilidad de unir al partido”.

Desde el otro frente, el secretario general de Demócratas, Vladimir Peña, aseguró que la ruptura de la alianza fue producto de un proyecto personalista del jefe de UN porque “se empeñó en ser candidato a la Presidencia”, señaló Peña.

Sin embargo, el alto dirigente de UN Jaime Navarro explicó que la alianza nació con un postulado central: la unidad. “Pero, en el camino, Demócratas hizo un viraje y pasó a una lógica de impulsar el proceso de renovación, como el que postulaba el alcalde Luis Revilla”.

El candidato presidencial de Demócratas, Óscar Ortiz, evitó referirse a las causas del quiebre de la alianza Bolivia dice No porque, según él, es una etapa superada.

En Demócratas, dos diputados, que prefirieron que no se mencionaran sus nombres, aseguraron, por separado, que estaban en desacuerdo con la designación de Ortiz. Según ellos, el perfil del senador no se ajusta a lo que requiere el país en este momento.

La que sí dio la cara fue Rosemary Sandoval, la diputada afirmó que los militantes que estén en desacuerdo que lo expresen sin temor porque en el partido hay democracia, además defendió que Ortiz es la mejor opción para enfrentar al MAS en las próximas elecciones.