Rubén evita hablar de 2019 y dice dar apoyo material a activistas

El gobernador Rubén Costas dijo que el Movimiento Demócrata Social (MDS) apoya a las plataformas ciudadanas. Y no solo moralmente. Señaló que no es oportuno hablar de alianzas porque el MAS busca electoralizar el ambiente y ante el ascenso de Carlos de Mesa en las encuestas, dijo que los sondeos tienen un error esencial: que Evo Morales y Álvaro García no debieran ser incluidos porque están inhabilitados.

Como principal prioridad la reunión de Comité Ejecutivo del partido, que se realizó ayer en La Paz, fijó en el punto cuarto: defensa del 21-F. La principal tarea es “continuar con las acciones legales ante la Comisión Internacional de DDHH y cualquier otra instancia internacional para exigir el respeto al derecho al voto”.

La segunda es “continuar con el apoyo a la movilización ciudadana”. EL DEBER insistió en conocer con qué acciones darán apoyo. “Somos el único partido que salió a apoyar moral y materialmente y poner todo nuestro esfuerzo para apoyar movimientos, plataformas y colectivos”, respondió. Resaltó que se dio todo el respaldo al grupo Bolivia dice No, “al que pusimos más de 40 mil personas para el control del referéndum”.

Consideró que el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, está ‘secuestrado’ y anunció que se acudirá a organismos internacionales. Para las elecciones de 2019, prometieron seguir con la estructuración de Demócratas en todo el país, y que no necesitan primarias para hacerlo.