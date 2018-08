El Movimiento Demócrata Social se prepara para gobernar Bolivia, así de claro fue su presidente, Rubén Costas quien además calificó al MAS como un partido de corrupción y derroche y le advirtió que debe ‘renovarse o morir’, ya que es el último representante de la vieja política nacional.

Resaltó que su organización es la primera fuerza política de oposición en el país, pero no llegó hasta ese lugar solo para ser oposición, sino para "asumir esa responsabilidad, de gobernar a Bolivia".

“El MAS es el último de los viejos partidos; nosotros somos el primero de los nuevos partidos de Bolivia. Por eso quieren usar las primarias a su antojo. No tenemos problemas si tenemos que ir a primarias. Pero una cosa sí: a primarias tienen que ir los que no están vetados por el pueblo ni por un referéndum”, indicó.



Críticas a la nueva casa de Gobierno

Sobre el nuevo edificio gubernamental denomininado como 'Casa Grande del Pueblo', Rubén Costas consideró que no se debe hacer ostentación "en un país pobre" y que Demócratas será Gobierno "no para tener un palacio como los viejos reyes de Europa y quedar aislados de su pueblo… no para que nos toque (diana) la banda cuando metamos un gol”.