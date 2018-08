El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, aseguró este martes que no es tiempo de hablar de alianzas políticas porque el oficialismo busca electoralizar el ambiente. Ante la subida de Carlos de Mesa en las encuestas, asegura que los sondeos tienen un error fundamental: que Evo Morales y Álvaro García Linera no debieran estar incluidos, porque el resultado del referéndum del 21F les impide postularse.

Al terminar la reunión nacional de su partido en La Paz, al gobernador Costas le preguntaron si es que el G6 luego convertido en G5, tenía como proyección una alianza nacional para las elecciones de 2019.

“Cuando nos juntamos los ex presidentes, jefes de partidos políticos nacionales y el exvicepresidente (Víctor Hugo) Cárdenas en el bloque de los seis, lo hicimos con el claro y sano propósito porque arreciaba la persecución. Ernesto Justiniano, nuestro primer vicepresidente estaba preso. Lo hicimos en un momento justo, donde preveníamos que debíamos estar unidos para apoyar movimientos ciudadanos porque era su momento, el de los ciudadanos”, dijo.

Luego señaló que el mensaje que salió de esas apariciones a los bolivianos tuvo importancia, sobre todo y particularmente porque resumía el sentir de todos, fue en defensa de la democracia, “fue de las cosas que vemos constantemente. La población lo vio con mucho agrado. También hubo la suposición de que era el principio de una alianza política”.

Sin embargo, el gobernador aseveró inmediatamente después que “con toda claridad, enfáticamente, se dijo que ese era el propósito (la alianza), entonces, no había que especular más”. Los periodistas entendieron que el propósito era conformar una alianza, pero Costas explicó que había cumplido un objetivo menor, que era solamente “conocerse mejor”.

Relató que hubo charlas con Carlos de Mesa que sirvieron para limar una falsa idea que el exmandatario tenía de su liderazgo. Con Samuel Doria Medina, con quien aseguró que existe una relación cordial; con el alcalde de La Paz, Luis Revilla, con quien dijo que tiene constantes reuniones de análisis político.

Y luego volvió al punto. “¿Hay conversaciones?, claro que tienen que haber, claro que tenemos que juntarnos” y adelantó que Demócratas siempre pensará “en el bien mayor. En lo más grade que tiene esta república, los recursos humanos. No habrá ninguna angurria, nosotros no le hacemos lance a la jeringa. Unidad, pero no a cualquier precio, sin extremos, sin gente que le hizo daño al país. Concertación, no mesa de cuoteo, esas son reglas fundamentales”, aseguró.

Las encuestas ponen muy bien a Carlos de Mesa, EL DEBER preguntó a Costas si es que cree que hay que convencerlo para que sea candidato. Respondió: “Yo parto de una cosa, las encuestas, encuestas son. Y hay un error fundamental en esto, ¿por qué los sondeos los ponen a Evo Morales y Álvaro García Linera?, ellos no pueden estar porque Bolivia dijo 'No'. Hablemos de cosas serias”.

Luego, advirtió: “Cuidado nos hagan la del opa… Buscan que nos animemos para electoralizar el ambiente, pero seamos serios, es un momento decisivo. Debemos obrar con prudencia, con coraje y con mucho sentido de patria", y reiteró que no es momento de hablar de alianzas.