Romero tilda como 'tema doméstico' la polémica sobre el cerco a la plaza

Como un "tema doméstico", así calificó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, la polémica que se desató por el cerco policial que se aplicó a la plaza 24 de septiembre de Santa Cruz durante los actos cívicos por el aniversario de la gesta libertaria. Descalificó al Comité Cívico y a las plataformas ciudadanas del 'Bolivia dijo No'.

"A mi me parece de lo más inverosímil que en el Ministerio de Gobierno (donde) tenemos que hacer todos los días cosas muy importantes y un pequeño detalle doméstico, que involucra a cuatro políticos locales que se hacen llamar plataformas ciudadanas y a un Comité Cívico que no sé quién lo ha elegido ni a quien representa, sea un tema importante, para mi no lo es", enfatizó la autoridad a la conclusión de la reunión del gabinete en la Casa Grande del Pueblo.

La autoridad consideró correcto el accionar de los uniformados. "Si hay un grupo de bochincheros que han sido objeto de alguna restricción eso es absolutamente normal y prueba de ello es que el accionar de la Policía era correcto".

Consideró que podrían existir desmanes si la Policía no adopta acciones de control en actos oficiales. Recordó que cuando los integrantes de la institución del orden levantaron el resguardo, se atacó al alcalde Percy Fernández.

El comandante nacional de la Policía, Faustino Mendoza, aseguró que la restricción del acceso de los ciudadanos a la plaza 24 de septiembre durante la iza de bandera del lunes último, respondió a un plan de operaciones similar al aplicado el 6 de agosto en Potosí o el 14 de septiembre en Cochabamba.

Fernando Cuéllar, presidente del Comité pro Santa Cruz, pidió la renuncia del ministro Carlos Romero. “El ministro de Gobierno tiene que irse porque él es lamentablemente quien baja (a dar) las órdenes a los comandantes policiales. Pido la renuncia del comandante y subcomandante de la Policía, y si tiene que renunciar un ministro, que lo haga”, dijo ayer.