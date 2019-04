Romero sobre el caso del coronel dado de baja por defender el 21F: “Es un tema disciplinario, la Constitución es muy clara”

Un día después de que el coronel David Flores hiciera público que la Policía Boliviana le dio de baja por defender el 21F y a su hija médico (durante la movilización de los médicos contra la promulgación del Código del Sistema Penal en 2017) , el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se refirió al tema en una conferencia de prensa, afirmando que se trata de una medida disciplinario.

"Es un tema disciplinario, la Constitución es muy clara, la Constitución pone límites al trabajo policial. Nunca hemos pedido a un policía ponerse poleras del MAS o que participe en actividades políticas, obviamente la regla es general. Quien actúa políticamente sabe que está transgrediendo una orden constitucional", dijo Romero, en una conferencia de prensa, con motivo de un operativo antidroga.

El coronel Flores, en una entrevista el martes con EL DEBER, hizo pública la baja a la que fue sentenciado tras un proceso disciplinario realizado por la institución policial. "Lastimosamente hemos sido procesados por diferentes razones, tengo cuatro procesos disciplinarios desde que empecé a defender a mi hija médico, porque tengo una hija profesional y salí en las redes sociales y la prensa defendiendo a mi familia (...) Lo hice de uniforme porque no puedo mentir", dijo con un dejo de amargura y tristeza en la voz.

Mira el video de la entrevista:

El proceso disciplinario contra el uniformado surgió a finales de 2018, cuando apareció en un spot televisivo con una mordaza en la boca, pidiendo el respeto al voto del 21 de febrero de 2016, cuando en un referéndum el pueblo le dijo 'No' a la repostulación de Morales. “En menos de ocho horas pidieron mi baja", dice.

Flores considera que el proceso interno que se le siguió no se enmarca dentro de los parámetros normales, porque las acusaciones que pesan en su contra son falsas. "Hemos demostrado que no tengo militancia política, porque de eso (también) se me acusó", explicó.

Por ejemplo, citó los casos de los generales Abel de la Barra y Faustino Mendoza, quienes mostraron simpatía por el partido que gobierna Bolivia, pero no corrieron la misma suerte que él.

Cabe recordar que general de la Barra participó públicamente en una campaña por el MAS en 2017, mientras que Mendoza llamó en 2018 a los 37.000 uniformados de la institución a respaldar el proceso de cambio que lidera el presidente Evo Morales.

Sobre el caso de Mendoza, Romero dijo: "Mendoza no estaba con una polera del 21F, perdón del MAS, en este caso, no estaba con una bandera, Mendoza hizo un pronunciamiento de carácter institucional, vaya uno a interpretar ese pronunciamiento, pues la Dirección Departamental de Investigación Interna de la Policía (Didipi) ha procesado eso".

Más datos sobre el tema:

David Flores, el coronel que fue dado de baja de la Policía por apoyar el 21F