Romero revela que hay un 'mecanismo' para rastrear publicaciones anónimas

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló este miércoles la existencia de un mecanismo que permite identificar a usuarios anónimos en redes sociales, herramienta que se utilizó para encontrar a sus detractores frente al escándalo por narcovínculos en la Policía Boliviana.

"Hay un mecanismo por el cual los anónimos se pueden identificar, hay un mecanismo que identifica los datos de la persona, la geolocalización, el lugar desde dónde se envía el mensaje, pero no es el momento adecuado para debatir este tema porque hay muchos componentes políticos, distorsiones", afirmó hoy en conferencia de prensa.

La Fiscalía había notificado a cuatro personas por atacar a la autoridad en internet. Ellos debían presentarse a declarar, pero ante una ola de numerosas críticas, Romero desistió ayer del proceso judicial.

"Es un tema cerrado, algún día lo conversaremos. Yo no cuestiono, a mí me pueden observar y criticar, tengo que aceptar eso con humildad, me pueden juzgar, tienen derecho a hacerlo, hasta me pueden insultar, pero no respondemos. Sin embargo, las injurias y calumnias son un tema delicado", acotó el ministro.

Manifestó que "uno de los anónimos resulta ser un periodista, por ejemplo, que lo hemos identificado, lo tomo simplemente como una anécdota, cierro el tema y no me referiré más a esto", dando por resuelto el asunto.

Ayer en redes sociales se criticó el accionar del titular, relacionándolo a un "abuso" y "matonaje judicial". Además, se reprochó que el Ministerio Público actuara con tanta premura para citar a los supuestos involucrados.

