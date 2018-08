Romero revela que dejó viajar a la esposa de Chávez sin aval judicial y que Evo Morales lo sabía

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió este sábado a EL DEBER que autorizó la salida a Brasil de Tania Hurtado, la esposa del extinto expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, quien se encuentra con detención domiciliaria por un proceso por legitimación de ganancias ilícitas, sin el aval judicial correspondiente, por un "criterio humanitario" y aseguró que el presidente Evo Morales estuvo enterado de todo lo que hizo y lo respaldó.

Chávez falleció el jueves en Brasil, y Hurtado se trasladó a esa ciudad brasileña dos días antes del deceso y de que salga la autorización oficial. El domingo de la anterior semana el ministro de Gobierno recibió una llamada del alcalde Warnes, Mario Cronembold, quien se encontraba en Sao Paolo visitó a Carlos Chávez en el Hospital Albert Einstein luego de una intervención quirúrgica a la que la autoridad edil fue sometida y ahí se enteró de que la situación del también exdirigente del club Oriente Petrolero era "absolutamente crítica".

Esa misma noche, al terminar el gabinete político en la residencia presidencial, Romero relató que se acercó al presidente Evo Morales. "Le comuniqué que Carlos Chávez estaba en una situación muy crítica, le expliqué que la solicitud de la esposa, que me hizo llegar a través de Cronembold, era poder facilitar su salida urgente hacia Brasil, dado que él estaba desahuciado. El Presidente me pidió que prestáramos toda la colaboración".

Incluso, según Romero, Morales le ordenó que coordine acciones con el Ministro de Justicia, Héctor Arce, para que logre la autorización judicial correspondiente para que ella pueda viajar de forma urgente. "El lunes enviamos a Sucre al viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, para que pueda hacer gestiones. Se entrevistó con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Revilla, quien le prometió que esa instancia prestaría toda la colaboración a la familia del expresidente de la FBF".

El martes, cuando Carlos Romero partía rumbo a Argentina por una representación oficial, recibió una llamada de la esposa de Carlos Chávez. "Ella lloraba desesperadamente y me comentó que no había salido la autorización judicial y que era imperioso viajar. Le pedí que no se preocupara y que íbamos a asumir la responsabilidad, por lo que instruimos a Migración que la dejen salir del país con o sin autorización judicial. Entiendo que este documento salió el jueves, ella abordó un vuelo comercial dos días antes".

Romero relató a este medio que le informó al presidente Morales que había asumido esa determinación por un "criterio humanitario y dado que él mismo nos había pedido prestar toda la colaboración. Él me dijo que estaba bien e iba a respaldar cualquier cuestionamiento. De esta forma la esposa pudo acompañar a Carlos en sus últimas horas, conocemos su dolor, de su hermano, de su madre, de sus hijos, una situación muy lamentable.

Pero en este tipo de momentos no puede existir ningún tipo de factor circunstancial que limite o restrinja la solidaridad, en este caso con la familia.