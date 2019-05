Romero revela que conoció del nexo entre Medina y Montenegro 16 días antes que estalle el escándalo

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confesó este miércoles que supo de los nexos entre el entonces director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Gonzalo Medina, y el presunto narcotraficante Pedro Montenegro 16 días antes de que se filtrara el audio que destapó el caso.

El 13 de abril se hizo pública la conversación en la que el excomandante de la Policía, general Rómulo Delgado, le preguntaba al director de Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, si investigar un viaje sospechoso de Medina a Panamá fue la causa por la que lo separaron del cargo.

“Yo tomo conocimiento el 28 de marzo, me parece. Es cuando me remiten ese reporte de contacto. Evidentemente antes, nunca nadie me había advertido que había algún indicio siquiera. Ni los excomandantes, ni los directores de Inteligencia, ni los comandantes departamentales, ni el director nacional de la FELCC, eso es correcto y es una falencia muy grave”, aseguró el ministro a los periodistas durante una conferencia de prensa en La Paz.

El audio y el informe de contacto que Romero leyó el 28 de marzo, se filtró a los medios el 13 de abril y en el registro, efectivamente, Delgado atribuía su destitución a un informe de inteligencia que investigaba a Gonzalo Medina, y Fernando Moreira por estar involucrados en un supuesto envío de 40 kilos de droga a Estados Unidos vía Panamá.

El 9 de abril, cuando Romero ya estaba enterado de todo, se tomó la decisión en Palacio de Gobierno de cambiar a Rómulo Delgado, quien fue relevado del cargo y en su lugar asumió el general Yuri Vladimir Calderón Mariscal. Esto ocurrió en ausencia del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, tomó juramento al nuevo jefe policial como presidente interino.

Romero complementó que, tras tomar conocimiento del caso, se tomaron los recaudos y manifestó que reclamó a las autoridades policiales para que apenas tengan un indicio, una sospecha, una investigación en curso, “nos avisen para que contribuyamos a tomas medidas y decisiones”

Vínculos con asambleístas

Esta mañana, en la misma conferencia de prensa, el ministro Romero no descartó que el mapa de vínculos de Montenegro, que investiga la Felcn, incluya a asambleístas nacionales.

“De los asambleístas no podría descartar. Como les digo, si hay personas que tuvieron algún nivel de comunicación, si tuvieron algún nivel de confianza, de haber compartido espacios sociales con esta estructura vinculada al narcotráfico, primero estas personas tendrían que presentarse y esclarecer cuál fue su participación", señaló.

La autoridad dijo que se demoró mucho con desdoblamiento de llamadas, mensajes y audios de WhatsApps y videos en el peritaje, pero por fin fue entregado ayer al Ministerio Público y adelantó que esa información dará muchos elementos nuevos.

