Romero resta valor a filtración y dice que su prioridad es Montenegro

Antes dijo que era una “venganza” y hoy prefiere no darle mayor importancia. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, restó hoy importancia al audio filtrado del excomandante de la Policía Boliviana, Rómulo Delgado, y dijo que tiene cosas más importantes que hacer, como dar con el paradero de Pedro Montenegro.

"Es la palabra del general, entonces, tenemos que atenernos a su palabra. Ha señalado que no es responsable de la filtración del audio, no es un tema que me preocupa en lo fundamental, mis preocupaciones son otras", dijo en conferencia de prensa la autoridad.

La grabación destapó el escándalo por vínculos entre uniformados y el narcotráfico en Santa Cruz y conllevó una citación de la Fiscalía para el exjefe de la institución del orden, que ayer se presentó a declarar en la capital cruceña.

Delgado dijo ayer ante el Ministerio Público que jamás filtró ningún audio y que el teléfono del que realizó la llamada (donde indica que piensa que lo sacaron del cargo por instruir la investigación a Gonzalo Medina) es un corporativo que pertenece a la Policía y que lo devolvió tras su relevo.

"Reitero, estoy ocupado en temas más importantes, es una conversación entre dos personas, un general y un coronel. Si yo estoy conversando con usted y un medio de comunicación recibe la grabación, los involucrados tendrán que aclarar", agregó Romero.

Añadió: "Estamos en otros temas más importantes, como la captura de Montenegro", que es requerido por Brasil por tráfico de sustancias controladas. Enfatizó que son tres equipos (Felcn, Inteligencia e Interpol) los que están tras su rastro.

"Se ha trabajado en dos departamentos del país, es posible que extendamos a un tercer departamento, se han hecho una veintena de allanamientos, se ha recabado documentación, se está investigando a su entorno y estamos pidiendo que se agilice (...). Hasta el momento el paradero de Montenegro no ha sido establecido con precisión", explicó el ministro.

La filtración de una conversación que sostuvo el general Rómulo Delgado con un jefe de la Felcn fue filtrada al periódico Los Tiempos, desde entonces a la fecha ha acaparado los titulares de prensa el vínculo de exjefes policiales con el narco cruceño Pedro Montenegro, uno de los extraditables más buscados.

Montenegro tenía orden de captura internacional desde 2015, pese a ello recibió un reconocimiento del entonces jefe de la Felcc, Gonzalo Medina, en un acto público. Este caso ha sumergido a la Policía en su peor crisis de los últimos tiempos.

