Romero quita responsabilidad de quema del TED a cívicos y docentes de la U

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, respaldó la inacción policial en la quema de las instalaciones del Tribunal Departamental Electoral (TDE) y aseguró que ni el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Cuellar ni el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) ni los ejecutivos de la FUL planificaron ni tuvieron participación en los hechos violentos.

"Yo conozco muy bien Santa Cruz y no creo que Fernando Cuéllar (el presidente cívico) esté metido en esto, tengo muchos elementos para descartar esa posibilidad. Mucho menos que el rector de la UAGRM que emitió un comunicado antes en el que señalaba que la marcha no era institucional. Que las autoridades no se metían. Y, el ejecutivo de la FUL hizo una conferencia de prensa en la plaza 24 de Septiembre en el que deslindaron responsabilidad de la acción de grupos violentos y rechazaron que sean estudiantes. Yo definitivamente tengo que creer en la palabra de estas personas", dijo la autoridad.

Atribuyó el hecho a "pandilleros, a gente contratada para generar violencia. Exigirá una investigación y pedirá a los abogados del Ministerio de Gobierno para determinar quiénes participaron y de dónde provienen.

Te puede interesar : Evo dice que Santa Cruz sufrió 'actos delictivos de la derecha'

Por la mañana el comandante de la Policía de Santa Cruz, Alfonso Siles, explicó que la policía estaba en instalaciones del TED pero que se "resguardaron". Este medio preguntó al Ministro si esa inacción podría causar que el jefe policial sea removido de su cargo, pero la autoridad explicó que los uniformados fueron relegados para no caer en provocaciones que generen las víctimas que buscaban quienes protagonizaban la quema.

Sobre el supuesto infiltrado, al que se vio subirse a una motocicleta policial, ministro Romero celebró su actitud, ya que "tuvo la hidalguía" de explicar que pidió ayuda a los policías para ser trasladado y salir de la zona en la que se registró la gasificación.