Romero niega haber sostenido a Medina en la dirección de la Felcc

El ministro de gobierno, Carlos Romero, aseguró este jueves que las designaciones en los comandos y direcciones departamentales son de exclusiva competencia del Comando General y no del Ministerio de Gobierno, descartando de esta manera que él sostuvo en el cargo por tres gestiones al excoronel Gonzalo Medina al frente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Carlos Romero, durante un contacto con los medios, afirmó que conoció a Medina en la Felcc y reiteró que su cartera no designó al excoronel para que dirigiera la Felcc en Santa Cruz.

“Yo a Medina lo conocí en la Felcc, yo no lo nombré, tal vez tendrían que preguntarle al que lo nombró, entiendo que fue nombrado en 2016, si no me falla la memoria estaba de comandante, probablemente Sabino Guzmán”, declaró el ministro Romero.

Medina fue aprehendido el 23 de abril, dado de baja y está siendo procesado por asociación delictuosa y encubrimiento por sus vínculos con Pedro Montenegro, buscado por narcotráfico.

Durante esta jornada se publicó un vídeo que captó el intercomunicador de la casa de Pedro Montenegro, en donde se ve a Medina tocando el timbre de la residencia, ubicada en el barrio Las Palmas, calle Barcelona.

Gonzalo Medina asumió la dirección de la Felcc en Santa Cruz en 2016. El 14 de abril de este año fue suspendido del cargo luego de que lo sindicaran por un reporte de inteligencia por la supuesta participación en un envío de droga que salió de Santa Cruz, vía Panamá, con destino final a Estados Unidos.

