Romero dice que no teme que lo investiguen porque no tiene nada que ocultar

"Que investiguen lo que quieran, el ministro de Gobierno no tiene nada que esconder, en absoluto", dijo este jueves Carlos Romero, en entrevista con Patria Nueva, frente a las críticas en su contra por el escándalo que involucra a algunos policías presuntamente ligados al narcotráfico.

Algunas voces de la oposición piden destituirlo e incluirlo en la investigación del caso de supuestos vínculos de policías y expolicías con personas buscadas por tráfico de sustancias controladas en Santa Cruz.

"Sin caer en ningún tipo de prepotencia porque si algo caracteriza al ministro de Gobierno es transparencia y humildad, sobre todo humildad (...) no tengo nada que ocultar", enfatizó esta jornada la autoridad nacional.

Explicó que generalmente rechaza las invitaciones que le llegan del exterior, para evitar que existan susceptibilidades, y dijo que tiene pendientes conferencias en un país de Centroamérica, donde además le aguarda una condecoración.

"Que investiguen lo que quieran, el Ministro de Gobierno no tiene nada que esconder, en absoluto (...) Lo raro es que quienes dicen que lo investiguen al Ministro de Gobierno son los que tienen antecedentes de robo, en su momento voy a demostrar, voy a demostrar en su momento que los que piden que me investiguen tienen antecedentes de robo", dijo.

Añadió que intentar relacionarlo con los supuestos vínculos con el narcotráfico "es una canallada que no tiene pies ni cabeza". "No me preocupa en lo más mínimo, he enfrentado esto muchísimas veces, y todo se cae por su peso. Mi verdad son los hechos objetivos, no los griteríos, los discursos demagógicos sin sentido de alguna gente que no tiene autoridad moral", acotó.

