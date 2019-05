El ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo este miércoles que el coronel Gonzalo Medina, investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, pretendió ser comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, pero su pedido fue rechazado.

"Nosotros no respaldamos (su aspiración) porque nos parecía coherente que los subcomandantes son los que asumen el comando departamental", contó en entrevista con radio Panamericana.

La autoridad nacional ratificó que no mantuvo al exoficial en el cargo de director de la Fuerza Anticrimen cruceña, debido a que esa determinación la asumen los comandantes generales de la institución del orden.

"En las gestiones 2016, 2017 y 2018 no existe ninguna designación del Ministro de Gobierno al señor Medina", agregó la autoridad, ratificando que está abierto a cualquier investigación y minimizando los pedidos de renuncia que existen en su contra.

Romero sostuvo que "a diferencia de Félix Patzi no voy a fingir hacer adobes para tapar un delito judicial. A diferencia de Tuto Quiroga, yo no tengo vínculos con el narcotráfico como ha sucedido orgánicamente en la gestión de Gobierno del MNR, ADN y del MIR. Que me investiguen todo lo que quieran".

El ministro dio además un plazo de 24 horas para que la diputada opositora Jimena Costa demuestre una acusación que realizó, señalando que él fue padrino de boda de Pablo L. R., a quien relacionó a temas con narcotráfico.

"La señora Costa tendrá que tener la decencia y responsabilidad de demostrar en el plazo de 24 horas que yo he sido padrino o testigo de matrimonio del señor Pablo R. L.; segundo, que el señor es narcotraficante. La diputada tendrá que tener la decencia, una sola vez en su vida, de demostrar sus acusaciones porque se ha metido con mi dignidad y eso no le voy a permitir", manifestó el titular.

