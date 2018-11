El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ratificó que el presidente Evo Morales es el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) y no le tiene miedo a nada de cara a las elecciones de 2019.

"No le teme a nada, eso lo que le caracteriza a Evo Morales; si algo lo caracteriza es más bien porque tiene demasiadas agallas, es muy arrojado, a veces demasiado arrojado, así que (no) le va a tener temor a nadie, no hay eso", dijo Romero, según un reporte de ATB Santa Cruz.

Hace dos días, el presidente Morales una vez más reconoció que una de sus principales debilidades es la "guerra digital" y eso podría ser determinante en las próximas elecciones, por lo que llamó a sus bases a prepararse.

"(Nuestra) desventaja es la guerra digital, la guerra de internet esa es nuestra debilidad. Debemos prepararnos, no por culpa de la guerra digital podemos perder las elecciones", afirmó entonces el Jefe de Estado.

Asimismo, llamó la atención de sus correligionarios que de manera anticipada se proclaman gobernadores y alcaldes e incluso advirtió la posibilidad de que al MAS le vaya mal en los comicios de 2019.

"En algunos departamentos desde ahora se están proclamando como gobernadores y alcaldes. Si el próximo año nos va mal, por decir, no nos va ir mal, (pero) si nos iría mal, en vano se están proclamando como gobernadores y alcaldes", alertó.

Estas declaraciones generaron una ola de reacciones principalmente en la oposición política del país, que considera que el Presidente teme que podría perder en las elecciones.

Entre tanto, Romero subrayó que en este momento en la cabeza del oficialismo está la gestión gubernamental y el escenario político electoral es todavía secundario.