Romero desiste de sus denuncias en contra de usuarios de redes sociales

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que no continuará con los procesos en contra de usuarios de redes sociales que habían sido identificados por realizar críticas contra la autoridad durante las investigaciones del caso Montenegro. La decisión de dejar sin efecto las denuncias surge luego de que se conociera que la Fiscalía llamó el lunes a cuatro personas a declarar.

"Me han aconsejado nuestros asesores y personas particulares que no haga caso, así es que me manejaré en ese sentido. Si yo no le interesara tanto a la oposición sería un ministro inadvertido, intrascendente, pero si formo parte de las preocupaciones permanentes, seguro mi trabajo surte efecto", manifestó la autoridad en contacto con la prensa.

La autoridad también expresó que si recibe críticas y calumnias las asumirá con humildad.

Escucha la conferencia de prensa de Romero:

“Ese tema de redes sociales que expresan groserías políticas o de otra orden, si nos critican tenemos que asumirlas con humildad, si nos calumnian, también. Al final los hechos representan verdades fácticas por si solos”, expresó.

La Fiscalía citó el lunes a cuatro personas de La Paz para prestar su declaración al respecto. El fiscal William Alave detalló que son personas civiles y no políticos.

El domingo, Romero se declaró víctima de ataques en redes sociales por el escándalo por nexos entre Pedro Montenegro y la Policía.

“Este tema ha sido tan perversamente deformado, en algunas redes sociales se han dicho tantas cosas. Todos los documentos de las redes sociales los estoy remitiendo, en condición de víctima, judicialmente para una profunda investigación y aquellos que han escrito anónimos también estoy enviando al Ministerio Público, con la identificación de los anónimos, afortunadamente. Se ha hecho un trabajo de peritaje, a través de detección informática, y se ha podido dar en muchos casos con anónimos que han escrito muchísimas cosas de descalificación en este tiempo", dijo, en entrevista con el programa El Pueblo es Noticia, emitido por Bolivia TV.