Romero denuncia a una diputada opositora y al excoronel Medina por difamación

La semana pasada el ministro de Gobierno, Carlos Romero, no solo activó un proceso contra cuatro personas que lo habían ‘atacado’ en las redes sociales por el nexo del narco Pedro Montenegro con jefes policiales, sino que –según publica ANF– también lo hizo contra la diputada opositora Jimena Costa, a quien acusa de dañarle el honor, y contra el excoronel Gonzalo Medina, por declarar que fue su abogado.

En el caso del primer proceso, por supuestos ataques en redes sociales, el ministro anunció este martes que por consejo de sus asesores había decidido desistir de la denuncia y que aceptará "con humildad" las críticas que se publiquen en su contra.

Las denuncias se dan en el marco del escándalo del vínculo entre Montenegro con jefes policiales. El capo de la droga había logrado penetrar la Policía al punto que –pese a tener orden de captura internacional desde 2015 por tráfico de sustancias controladas– se hizo condecorar el año pasado en un acto público en la Felcc Santa Cruz, además de, entre otras cosas, haber pagado un viaje a Colombia a jefes policiales para el Carnaval de este año.

Hasta el momento tres jefes policiales (el excoronel Gonzalo Medina, que hasta antes del escándalo mandaba en la Felcc; el excapitán Fernando Moreira, que era jefe de una unidad en la Felcc y el exmayor Kurt Brun, que estaba a cargo del aeropuerto de Chimoré) están en la cárcel por este caso, sin contar oficiales y policías de bajo rango que se encuentran en similar situación. Las críticas por el nivel de impunidad en el que se movía el narco, también se estrellaron contra Romero porque el Ministerio que dirige está a cargo de la Policía.

Este escándalo sumergió a la institución encargada del orden en la peor de sus crisis y puso al Gobierno en el ojo del huracán. Una de las que criticó a Romero fue la diputada de Unidad Demócrata (UD), Jimena Costa, que –haciendo referencia a una publicación del diario cruceño La Estrella del Oriente de octubre de 2017 – lo acusó de ser padrino de un narco.

Dicha publicación señalaba que el ministro era padrino de bodas de Pablo Ramos, un empresario que posteriormente fue enviado a la cárcel por delitos relacionados con el narcotráfico. Romero inmediatamente salió al paso para negar tal aseveración.

“Abuso de poder”

Este martes, cuando Romero dio un paso atrás en su plan de procesar a sus detractores en las redes sociales, la Agencia de Noticias Fides (ANF) señaló haber accedido a información del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, que detalla que el 9 de mayo esta autoridad de Estado denunció a la diputada Costa por delitos contra el honor y el Juzgado Tercero de Sentencia le inició un proceso.

Cabe recordar que el 8 de mayo, día en que Costa acusó a Romero de ser padrino de un narco, el ministro le dio 24 horas a la legisladora para probar tal acusación. “La señora Costa tendrá que tener la decencia y responsabilidad de demostrar en el plazo de 24 horas que yo he sido padrino o testigo de matrimonio del señor Pablo R. L.; segundo, que el señor es narcotraficante", sostuvo la autoridad el mismo día.

La legisladora optó por retractarse públicamente. Este martes, en contacto telefónico con EL DEBER, dijo que procedió de esta forma porque se sintió intimidada y que, al ser padre y madre para sus hijos, lo hizo pensando en su familia. Calificó al actual proceso iniciado en su contra como un “abuso de poder” y que solicitará información al TDJ porque no recibió hasta el momento ninguna notificación.

Denuncia contra el excoronel Medina

Según la publicación de ANF, otra denuncia de Romero que se ventila en los tribunales de la justicia de La Paz es en contra del excoronel Gonzalo Medina porque, en su audiencia cautelar del 24 de abril , señaló haber sido su abogado.

“He trabajado insistentemente, he sido director jurídico del Comando General de la Policía y catedrático por 18 años. He sido oficial intachable, he sido abogado del presidente Evo Morales, del ministro, he sido abogado del presidente Rodríguez Veltzé. Me arrepiento de condecorar a un delincuente, por eso estoy siendo destituido con ignominia”, dijo Medina, según el acta de la audiencia.

Esta casa periodística intentó comunicarse con Abraham Quiroga, abogado defensor de Medina, pero no respondió al llamado telefónico.

MÁS SOBRE EL CASO: