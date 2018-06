Romero: “Pueden iniciarme los procesos que quieran”

La semana concluyó tensa, a pesar de que el supuesto responsable del fallecimiento de Jonathan Quispe (universitario de la UPEA) fuera presentado por la Policía y el ministro de Gobierno, Carlos Romero. El subteniente Cristian Casanova tuvo su primera audiencia el viernes por la noche y la Fiscalía logró que se lo envíe a San Pedro, pero todo esto no ha apaciguado las aguas. Las voces que piden la renuncia del ministro se siguen escuchando y este, a su vez, considera que su accionar ha sido transparente y óptimo.



- Para el lunes, organizaciones alteñas han anunciado un paro y el Gobierno aún no ha recibido respuesta a su invitación al diálogo extendida a la universidad de El Alto, pese a cambiar de interlocutores, ¿cree usted que el diálogo va a primar?

- Hay una comisión de ministros, de Educación, de Gobierno y de Economía, para trabajar en ello, pero presumimos que no van a ir a dialogar porque ellos están en otro tipo de acción, obviamente no les interesa dialogar.

- ¿Se vislumbra una semana más tensa aún?

- No creo. Aunque ellos continuarán con las movilizaciones

- Si bien la Policía ha identificado al supuesto responsable y este ya fue enviado a San Pedro, parece que no se ha logrado poner paños fríos sobre el tema...

- Porque (la UPEA) tiene la demanda de presupuesto, de reformulación de la coparticipación tributaria, obviamente el Gobierno va a garantizar el funcionamiento de la universidad de El Alto, pero en la medida de lo que sea razonable.

- Hay voces que piden su renuncia, incluso hablan de incluirlo en el proceso que se está llevando a cabo, ¿qué les dice usted?

- Pueden llevar adelante los procesos que quieran, yo no tengo ninguna responsabilidad en este hecho, pretender atribuirme alguna ya es actuar con muy mala fe.

- ¿Considera que el caso del estudiante Jonathan Quiste se ha vuelto una piedra en el zapato del Gobierno?

- No, porque nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos hecho lo óptimo, hemos cumplido. Otros casos de las mismas características no se han resuelto nunca y, como prueba de nuestra transparencia, no hemos tenido en todos los años que hemos sido encargados de alguna cartera de Estado una demanda. Hemos ratificado nuestro accionar transparente, de buena fe, objetivo.

- ¿Puede un subteniente tener autoría individual actuando bajo las órdenes de la Policía?

- Yo no voy a entrar en eso porque a mí me parece que es pecar de falta de seriedad. Decir que su actuación es individual ya es forzado, poco serio, poco responsable.

- Quedan preguntas sobre el control que hay dentro de la institución respecto a las armas y las municiones...

- Ya no voy a entrar en ese juego, no me voy a prestar.

- Familiares tanto del subteniente como del estudiante dudan de que Casanova haya actuado de forma autónoma...

- No sé a dónde quiere llegar, soy una persona seria, no me voy a prestar a la insinuación. Es como que yo le diga que dicen que un periodista de EL DEBER estaba distribuyendo canicas, por favor, seamos serios.

- A raíz de este caso han reaparecido los abogados y familiares de Lorena Tórrez, del caso Eurochronos, pidiendo que se identifique al policía que disparó contra la joven, ¿qué puede decir respecto a este caso?

- Nada que comentar.