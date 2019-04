Romero: Interpol eliminó datos de Montenegro y Delgado filtró audio

En entrevista en el programa El Pueblo es noticia, del canal estatal, ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero aseguró que los datos de la orden de aprehensión contra el narcotraficante Pedro Montenegro Paz fueron eliminados del sistema de Interpol en Bolivia y apuntó a los funcionarios policiales de esa unidad como responsables. Por otra parte, las palabras con las que desde el Gobierno se atenuaba el cambio del excomandante general Rómulo Delgado, ayer quedaron atrás, y Romero lo acusó de haber filtrado el audio de su conversación con el jefe nacional de la Felcn, que fue lo que destapó el caso que terminó en la detención de Gonzalo Medina.

Borrado del sistema

Romero recordó que la orden de captura fue emitida en 2015 y un año después, una decisión judicial la anuló, pero el Tribunal Supremo la repuso. A llegar a esa parte, aseguró: “Luego que fue repuesto (el mandamiento de captura y extradición) por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, había sido eliminado de los datos de la base de datos de Interpol Bolivia”.

En tal sentido, dijo que no se ordenó antes la captura de Montenegro porque los datos no existían en el sistema. Dijo que este fue el motivo por el que ha ordenado la investigación de los exdirectores de esa unidad policial. “¿Quiénes son los responsables del sistema? Son los funcionarios de Interpol acreditados por la Policía Boliviana, en este caso en Santa Cruz, por eso he instruido una investigación en el marco del proceso judicial a los funcionarios de los últimos cuatro años”, remarcó.

Dijo que no se puede meter a todos los policías en la misma bolsa pero que “muchos jefes deben ser investigados porque ocultaron información y no ejecutaron un mandamiento de aprehensión”

Supuesta venganza de Delgado

Por otra parte, el ministro reveló que el depuesto comandante general de la Policía, Rómulo Delgado, fue quien filtró al diario Los Tiempos el audio de su conversación con el jefe de la Felcn, Maximiliano Dávila, “con intenciones de venganza por su alejamiento del comando general”.

“Delgado hace una llamada, la graba maliciosamente, para tratar de embarrar y vengarse...”, dijo sobre el audio con el que se destaparon los supuestos nexos de Gonzalo Medina con el narco Pedro Montenegro Paz.

Asimismo, dijo que Delgado fue cambiado “porque había perdido el mando de la institución” y que se lo habían hecho notar semanas antes de su remoción. “Él (Delgado) no investigaba nada (sobre el caso Medina), el reporte fue de Dávila”, afirmó.

Aseguró que la institución del orden superará la crisis en la que está sumergida. “Este caso lo vamos a esclarecer”, aseveró la autoridad.

ANUNCIAN QUE LISTA DE PRÓFUGOS POR NARCOTRÁFICO SE HARÁ PÚBLICA EN EL PAÍS Y REESTRUCTURARÁN INSPECTORÍAS

El ministro anunció que, en el marco de las reformas en la Policía, se desarrolla una serie de medidas, entre las cuales resaltó la creación de una base de datos manejada por la Policía en la que se encontraran registrados todas las personas con órdenes de aprehensión, detención o con orden de captura a nivel nacional o internacional. “Vamos a contar en 15 días con un registro de las personas buscadas por narcotráfico, para empezar, y esta será libre y de acceso público”, refirió.

Asimismo, dijo que se encaran medidas drásticas como un plan de reestructuración de las inspectorías nacionales y departamentales que son las que deben investigar y procesar a policías corruptos.

Luego enumeró varias otras medidas como la creación de una plataforma multimedia y la aplicación de un registro de denuncias contra los efectivos policiales. También, a través de la Oficina de Control Interno (OCI) se plantea una estructura con un dispositivo civil que fiscalizará la conducta y accionar de los agentes.

También habló de un análisis de la reincorporación de policías con procesos penales, automatización de los destinos, antecedentes, familiares de los 37.000 policías del país, que será de acceso público, al igual que de los postulantes.