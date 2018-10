Rolando Villena: “El anuncio fue una medida demagógica, distractiva

El exdefensor del pueblo ha asumido una postura de dura crítica al Gobierno del presidente Evo Morales, a quien responsabiliza de poner en entredicho la democracia en el país en vista a su decisión de repostularse más allá de los resultados del 21-F. Critica el doble aguinaldo por su efectos.

Estos 36 años de democracia en Bolivia nos encuentran con movilizaciones callejeras, unos por el 21-F, otros por la continuidad de Evo Morales, ¿qué nos dicen estos síntomas?

Sobre la democracia, al cabo de 36 años, este periodo nos encuentra con un país dividido, tremendamente polarizado políticamente, con un partido de Gobierno que se cree dueño del país y esto es un gravísimo atentado a la democracia.

Su visión parece pesimista y toma posición, ¿qué expectativa tiene del movimiento 21-F?

Por otra parte, si bien hay esta división política en el país, es el pueblo mismo el que está perdiendo el temor. Ya no es lo que sucedía el año pasado o a principios de este año, cuando la gente tenía miedo salir a las calles. Ahora la gente está ganando en las calles, en La Paz hemos tenido movilizaciones de varios sectores. Bueno, pero el Gobierno pretende distraer la atención con una medida demagógica, pero muy evidente, como es la aprobación del doble aguinaldo.

¿Qué impacto cree usted que tuvo sobre las movilizaciones el anuncio del doble aguinaldo?

Son los cálculos de este Gobierno, que cree que suma puntos, pero es, al contrario, se está restando puntos de manera gravísima. El efecto inmediato y a mediano plazo de este doble aguinaldo va a ser la inflación, porque este doble aguinaldo está beneficiando solo al 20% de la población, los que tienen fuentes laborales, aquellos que son empleados públicos, los trabajadores de las empresas privadas. Estos últimos han sido reticentes a esto porque la medida pone en graves situaciones de riesgo a las propias empresas, que van a verse obligadas al cierre de sus fábricas, como ya lo han anunciado. Entonces, esta es una medida demagógica, distractiva, precisamente en un día como hoy. Lo que nos interesa ahora es fortalecer la democracia, pero no se la va a fortalecer de esta manera, con estas medidas; más al contrario, estamos en camino a mayores problemas, mayores enfrentamientos y ojalá que no lleguemos a situaciones límite que nos lleven a derramamientos de sangre.

¿No cree que el anuncio vaya a causar gran efecto político?

No. La gente sabe quién está tomando estas medidas, no por eso va a dejar de participar. La gente ha participado de un cabildo exitoso en La Paz. Y esperemos que estos problemas que genera el señor Morales como presidente, eso de estar comandando los grupos que están a su favor, no nos lleven a enfrentamientos entre bolivianos.