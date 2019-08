Rodríguez denuncia que es hostigado y perseguido tras su renuncia a candidatura

"Estoy siendo hostigado, perseguido por haber hecho lo correcto. Renuncio a la oposición y el Gobierno me persigue", dijo este jueves, en conferencia de prensa, el senador Edwin Rodríguez, que hace semanas dejó de lado la candidatura a la Vicepresidencia por la alianza Bolivia Dice No (BDN).

La autoridad que representa a Potosí sostuvo que recibió llamadas y mensajes de amenazas, al igual que miembros de su familia y su personal de apoyo dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

"Estoy seguro que en las siguientes semanas el MAS me sembrará delitos, como está acostumbrado, pero no nos vamos a callar ni tener miedo, porque lo que hemos hecho es lo correcto", agregó el opositor.

Video de parte de la conferencia de prensa:

#DeÚltimo

Senador Edwin Rodríguez denuncia que es perseguido políticamente, por el MAS, por renunciar a la candidatura de @BoliviaDiceNo_ pic.twitter.com/ZmjAkXD5Ok — Evelyn Velarde A. (@velardevelyn) August 1, 2019

Lamentó que comiencen a circular, en redes sociales, fotografías de supuestos documentos con su firma falsificada, en los cuales presuntamente se pide dinero para el Comité Cívico Potosinista (Comcipo). También advirtió que se descontextualiza una foto que se tomó hace varios meses con Carlos Mesa.

Rodríguez, que acusó a la candidatura de Óscar Ortiz de atacar a Carlos Mesa y no a Evo Morales, manifestó que "no quiero ser facilitador de la dictadura vitalicia en mi patria y, si eso es pecado, si por eso me vas a perseguir y me van a calumniar y amenazar, no importa".

Aún existe la duda sobre lo que sucederá con su candidatura. BDN espera la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La alianza espera que exista la autorización para sustituir al candidato.

