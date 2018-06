Rodríguez Zapatero ve a Morales como defensor incansable del pueblo

El exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero dijo el domingo que el presidente Evo Morales es un defensor incansable de los derechos del pueblo y destacó el progreso que Bolivia logró en los últimos años, con equidad, inclusión y justicia social.

"Quiero decir a todos los trabajadores, a todos los hombres y mujeres que durante décadas vienen luchando por sus derechos, por un futuro distinto, por una dignidad, por la educación, para la salud, para la formación de sus vecinos, de su pueblo, que tienen en el presidente Evo Morales a su mejor defensor, a un defensor incansable", manifestó en un acto público en el trópico de Cochabamba, según ABI.

Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011, llegó el sábado a La Paz para ofrecer una conferencia y este domingo acompañó a Morales a entregar obras.

"Desde que le conocí como presidente del Gobierno de España, siempre que nos reuníamos, no me hablaba de él mismo, me hablaba de vosotros, me hablaba de los problemas de los jóvenes, de los problemas de los campesinos, de la falta de hospitales, de la falta de escuelas, de la falta de instalaciones deportivas", comentó.

Antes que Morales llegará a la presidencia en 2006, dijo que desde Europa se veía a Bolivia como el país con más pobreza, con más dificultades y con más injusticias.

"Hoy Bolivia es un referente de buena política económica y de audaces políticas sociales, y ese buen nombre de Bolivia hoy tiene un nombre que es Evo Morales", enfatizó el político español.

A su juicio, con las reformas económicas y sociales realizadas por la administración de Morales ahora los bolivianos se han hecho dueños de su destino y tienen la fortaleza para construir un mejor país.

"Os invito a que no tiréis la toalla, nunca, porque la toalla es vuestra, porque el futuro es vuestro. Y compañero y hermano Evo Morales, que sepas que en mi país, en España, y en muchas partes del mundo, hay gente que quiere ver una Bolivia en pleno desarrollo, una Bolivia sin ningún ápice de pobreza, con dignidad, con salud para todos. Una Bolivia que os haga vivir felices, libres, dignos como os merecéis", manifestó.

El exmandatario español realizó un encendido discurso en un abarrotado coliseo deportivo que Morales inauguró en la población de Isinuta, donde recibió el cariño y obsequios de los lugareños.

"El deporte es cultura y la cultura no permite la discriminación ni la marginación ni la injusticia ni el olvido ni la explotación. Todo aquello que promueva la cultura, promueve la libertad. Y el deporte es, sin duda alguna, cultura y un camino también para la libertad y la superación", concluyó.