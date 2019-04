Rodríguez Veltzé se abstiene de fijar una postura sobre el 21F

El agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, respondió este martes a una solicitud de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), que le pidió pronunciarse de forma pública sobre los resultados del referendo del 21F de 2016. Se abstuvo de comentar al respecto.

El Gobierno nacional postula al expresidente para que ocupe un espacio dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

"Entiendo que el asunto sobre el que se me solicita un pronunciamiento ha sido sometido ante la CIDH y debe seguir un procedimiento reglado que se encuentra en curso (...) No siendo parte peticionante en el caso, por mi condición de candidato a la CIDH y por respeto al criterio independiente de la comisión, me abstengo de formular una opinión pública sobre el mismo", detalla parte de la misiva del representante nacional.

La APDHB solicitaba que el exmandatario "exprese su posición clara y concreta sobre el respeto a los resultados del referéndum del año 2016, y la sentencia 0084/2017 que habilita de manera ilegal al presidente Evo Morales para las próximas elecciones de octubre".

Veltzé enfatiza que "en el curso de mi carrera profesional no he militado en partido político alguno ni tampoco guardado cercanía o relación estrecha con ellos". Asegura que desempeña la función pública "en favor de los intereses del país, independientemente del Gobierno de turno".

La elección de integrantes de la CIDH tendrá lugar a mediados de esta gestión, en la Asamblea General en Colombia. El reglamento señala que "el Secretario General de la OEA pedirá por escrito a cada Estado miembro de la Organización que presente sus candidatos dentro de un plazo de noventa días".

Su designación procede según los "escenarios sobre todo políticos que definen los votos de los estados” y los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una vez. Existe susceptibilidad por parte de la oposición debido a que dentro de la CIDH hay denuncias contra la repostulación de Evo Morales.

Carta de respuesta de Rodríguez Veltzé:

Conoce más sobre el tema: