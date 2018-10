Rodríguez Veltzé no renunciará, pero puso su cargo a disposición

El agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y expresidente, Eduardo Rodríguez Veltzé, informó este martes que tras el fallo del 1 de octubre decidió no renunciar al cargo, aunque lo puso a disposición del presidente Evo Morales.

“Yo he decidido no renunciar, ni voy a renunciar por este resultado, porque no creo que mi desempeño haya generado esta decisión, pero obviamente he puesto en conocimiento de que si ellos retiran mi confianza, no tengo ningún problema en dejar el cargo”, dijo el agente en entrevista con radio Erbol.

Rodríguez indicó que, si bien puso su cargo a disposición, “no ha habido ninguna indicación de que deba dejarlo”.

El exmandatario aún cumple funciones de Embajador en Países Bajos y agente ante la CIJ, donde se procesa la demanda y contrademanda por el tema de las aguas del manantial del Silala.

Respecto al fallo de la demanda marítima, Rodríguez señaló que “valió la pena haber intentado”, puesto que la sentencia abre una puerta, o una ventana depende de cómo se quiera entender, para la reivindicación boliviana.

Destacó que en dos párrafos y la declaración adjunta del presidente de la CIJ, se abrió una línea de entendimiento del fallo en sentido de que la sentencia no debe limitar que los países busquen una solución.

Señaló que ese hecho es muy importante porque hace poco Chile sostenía que no tenía nada pendiente con Bolivia desde el Tratado de 1904, pero ahora en el ámbito internacional se reconoce que hay un tema por resolver entre ambos países.