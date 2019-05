Las declaraciones del excoronel Gonzalo Medina, ahora preso en celdas de la Felcc Santa Cruz, institución en la que antes mandaba han provocado la reacción inmediata del expresidente de Bolivia Eduardo Rodríguez Veltzé. “No conozco al señor Medina y obviamente tampoco jamás he contado con sus servicios profesionales”, dijo hoy el hombre que también lideró la defensa marítima de Bolivia en La Haya.

Y es que este lunes EL DEBER dio a conocer parte de la declaración de Medina en su audiencia cautelar del 24 de abril, comparecencia a la que los medios de comunicación no pudieron asistir debido al cerco policial que lo impedía. El acta de la audiencia recoge las palabras del exjefe policial, que defiende ‘a capa y espada’ su inocencia, su trayectoria policial y su carrera como abogado.

Es en esta última parte es que resulta involucrado el expresidente Veltzé. “He sido oficial intachable, he sido abogado del presidente Evo Morales, del ministro, he sido abogado del presidente (Eduardo) Rodríguez Veltzé”, dice al dirigirse directamente a la jueza Ana Gloria Rojas: “Qué difícil tarea se le pone a usted señora juez, porque no solo va disponer mi libertad o mi aprehensión; en sus manos está mi vida. Todos estos sinvergüenzas están calculando mi muerte, lo digo porque desbaraté al PCC en Bolivia”.

Tras que se conociera esta afirmación Rodríguez Veltzé salió al paso. Antes de negar categóricamente conocer a Medina, dijo que para él fue una sorpresa. “No lo conozco (a Medina) ni me interesa saber la razón por las cuales esté haciendo estas declaraciones”, agregó, según publica Erbol en su portal web.

El caso Medina

Gonzalo Medina es la persona con la que ahora, según los archivos de prensa, las autoridades y políticos no quieren estar relacionados para nada. El excoronel fue alejado de la dirección de la Felcc Santa Cruz el 15 de abril; posteriormente, fue dado de baja de la institución policial y apresado, esto luego de que se revelarán una serie de documentos y fotografías que lo relacionaban con el narcotraficante Pedro Montenegro Paz.

Junto a él cayó también el entonces capitán Fernando Moreira, que estaba a cargo de la División de Propiedades de la Felcc de la capital cruceña. Inicialmente, por filtraciones a la prensa, ambos jefes policiales fueron vinculados con viajes a Panamá para concretar, presuntamente, un envío de cocaína.

Luego apareció una foto en la que se veía a Medina condecorando al narcotraficante Pedro Montenegro, el primero de mayo de 2018, en el Comando Departamental de la Policía. Para ese entonces Montenegro ya tenía una orden de captura internacional, que se había emitido en 2015, por tráfico de drogas en Brasil.

Otra fotografía de la debacle de estos dos jefes policiales, que terminó vinculando a más agentes policiales y funcionarios públicos con el narco Montenegro, fue tomada para Carnaval en Cartagena, Colombia.

En la imagen posaba el capo junto a un grupo de 18 personas, entre ellas el excapitán Moreira y el hijo del coronel Medina. Las investigaciones revelaron que el narco había pagado todos los gastos.