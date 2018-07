Tanto para el alcalde de La Paz y jefe de Sol.Bo, Luis Revilla, como para el jefe del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, Carlos Mesa no es el único candidato, incluso Revilla dijo que él cree que el expresidente no será candidato a los comicios de 2019.

“Carlos Mesa dijo que no va a ser candidato, yo no tengo por qué no creerle, todavía no hay inscripción de candidaturas, al año veremos quiénes serían los candidatos”, dijo Revilla cuando fue consultado sobre la proyección que tiene el exmandatario en el escenario político del país.

Para el gobernador de La Paz y jefe del MTS, la posición de Mesa es como la de cualquier ciudadano, “todos pueden ser candidatos, eso no es un elemento de debate, es algo que garantiza la Constitución y garantizan todas las normas, en eso no hay problema” dijo la autoridad cuando se le consultó sobre la preferencia que tiene Mesa en el electorado.

Para Patzi el problema radica en que el próximo año el clima político del país puede ser más pesado y pueden aparecer conflictos de difícil control porque en su criterio el presidente Evo Morales ya está con la idea de que será candidato sin mayores problemas, pero que los impulsores del 21-F incrementarán la presión para hacer respetar el veredicto de las urnas de 2016 y por tanto se producirán los conflictos que pueden llevar al país a convertirse en Venezuela o Nicaragua, reflexionó.

Para Revilla, en momentos como este, de un año preelectoral, todo se mezcla desde la actuación de la justicia hasta los intereses políticos y dijo que por esa razón hizo un llamado para que de manera transparente se puedan investigar las acusaciones que hay y que la sociedad pueda ver que se sanciona a los que son responsables de los actos ilegales.

Para el ministro de Minería, César Navarro, el problema es que el expresidente está interesado en aparecer en los medios de comunicación para mantener su perfil político y que este caso le sirve para cumplir su deseo y dijo que si el Gobierno no hace nada, Mesa presentará dos memoriales por semana para aparecer en medios.