El alcalde de La Paz, Luis Revilla ve posible una alianza con el FRI, partido en el que Carlos de Mesa es precandidato, y Demócratas; y aseguró que pensará en la alianzas sin mezquindad. Sin embargo, dijo que "hay que pensar en el día siguiente" y no solamente ganar al presidente Evo Morales y cada vez ve más lejos la posibilidad de una candidatura presidencial por lo de su personería pero dice que sería "muy bueno" que Sol.bo tenga candidatos a diputados y senadores.

Dijo que su proyección como líder nacional es a largo plazo, y que luchará hasta el último momento para obtener la personería jurídica. Pero advirtió que está abierta la posibilidad de alianzas y que ve que con él ve que es muy factible programáticamente hacerlo con el FRI y Demócratas.

El líder de Sol.bo aseveró que no será mezquino y pensará en el país al momento de hacer alianzas, pero remarcó: "Los políticos solemos pensar solamente en el día de las elecciones y decimos: después vemos. Vi en las redes sociales ese razonamiento. No, lo importante es tener claridad sobre el proceso electoral, pero también sobre el día siguiente. ¿Qué pasa si la oposición gana esa elección?, tiene posibilidades. No puede ser un gobierno débil, incoherente, una megacoalición donde nadie se entiende y están preocupados por las pegas en lugar de ser un buen gobierno. Sobre estas dos cosas es sobre las que la oposición debe construir una propuesta coherente, alternativa y viable para el país".

El alcalde paceño en entrevista con EL DEBER

Revilla admitió que en términos de organización política, "creo que a muchos de nuestros compañeros que están en el país, podría interesarles y sería muy bueno que puedan ser candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por qué no, mucho más si somos gente joven que renovará la política y vamos a empujar a que haya un proceso de renovación".

Además, aclaró que esos cuadros no solamente están en La Paz, "tenemos gente con mucha potencialidad de aportar en un proyecto político hacia adelante en Beni, Chuquisaca, el Chaco, Oruro. No tenemos una gran fortaleza en Santa Cruz, no es así, pero sí en todo el país".

