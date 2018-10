Revilla no se cierra a Samuel y Costas; ve difícil a Cárdenas y Paz

El alcalde y líder de Soberanía y Libertad (SOL.bo) afirmó este miércoles que todavía existirán reuniones para ver si se puede sumar a la alianza 'Ciudadan@s', firmada con Carlos Mesa, a Unidad Nacional (UN) y al Movimiento Demócrata Social (MDS), aunque enfatiza que cualquier próximo acuerdo debe basarse en coincidencias programáticas y renovación de cuadros.

"Recién se han iniciado conversaciones, entiendo que después de tiempo la semana pasada Carlos y Rubén se reunieron, yo estuve también el lunes hablando con Rubén y se está avanzando poco a poco, hay que seguir trabajando y seguir encontrando estas coincidencias", dijo esta mañana el burgomaestre en entrevista con Unitel.

Si bien existen tensiones y diferencias con el partido de Samuel Doria Medina, el titular paceño explicó que "necesitamos ver y corroborar si es que efectivamente este conjunto de coincidencias son compartidas por ellos, desde este conjunto de renovación hasta estas coincidencias programáticas que tiene que ver con lo que va a ser un futuro Gobierno, porque si solo uno piensa en las elecciones, podría juntar a todos y ganarle al MAS, pero el objetivo de todas las cosas es conformar un mejor Gobierno, que resuelva todos los temas pendientes y para eso se necesita coherencia".

Asimismo, Revilla consideró un poco más "difícil" sumar a Jaime Paz Zamora y Víctor Hugo Cárdenas, precandidatos del PDC y UCS, respectivamente. "No sé si esos contactos se han sostenido en el transcurso de estos días, hay que ver si eso pasa en adelante. A mi me parece un poco más difícil porque una de las condiciones centrales es generar este proceso de renovación y habrá que analizar estas posibilidades que por el momento no se han considerado", agregó.

Respecto al aporte de SOL.bo a la candidatura, el acalde anticipó que pondrán a disposición de Carlos Mesa todo su equipo para llevar adelante su campaña de forma "adecuada" y recalcó que otra señal es el desprendimiento al permitir que sea el expresidente quien elija a su candidato a la Vicepresidencia.

"No necesariamente tienen que estar todos en este frente, no necesariamente tiene que ser un frente único, porque eso significaría que estemos sentados en la misma mesa incluso quienes no pensamos igual (...) Para eso se necesita coherencia, porque de lo contrario se puede conformar una megacoalición en la que todos estén enfocados en sus pequeños intereses. No es imprescindible que se conforme un frente único en los que estén todos, necesitamos conformar un frente fuerte y coherente", reiteró.