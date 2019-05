Revilla dijo que acusaciones contra programa social son políticas

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, calificó como un ataque político las acusaciones realizadas por las diputadas oficialistas Valeria Silva y Betty Yaníquez, quienes aseguraron que personal remunerado por la comuna paceña ejecutó trabajos en favor del programa Yo Soy Mi Primer Amor, liderado por su esposa, Maricruz Ribera.

El burgomaestre respondió que las denuncias responden al escenario electoral y que las asambleístas Silva y Yañíquez solo buscan notoriedad. Revilla anunció que requerirá por escrito a las asambleístas denunciantes para que remitan al municipio paceño documentación relativa a los viajes que presuntamente realizaron funcionarios ediles para cumplir labores en favor del programa.

“Al parecer, ellas tienen documentos relativos a viajes, días y horas, que necesitamos para contrastarlos con asistencias e informes de labores de los funcionarios ediles denunciados, y que ellas como denunciantes deben tener los documentos, porque de lo contrario quedaría en un chisme de internet”, reclamó. Asimismo, la autoridad municipal advirtió que adjuntará información relativa a denuncias de violencia intrafamiliar de los concejales Jorge Silva y Mario Condori, del MAS, y emplazó a Silva y Yañíquez a hacer seguimiento de los procesos, que según la autoridad están paralizados desde hace dos años.

La diputada Yañíquez argumentó que no pueden ser consideradas como ‘un chisme de internet’ irregularidades denunciadas ante el Concejo Municipal el año pasado. “Revilla no aclaró los hechos denunciados, pretende confundir a la población y el hecho de que sea un año electoral no equivale a impunidad”, insistió.