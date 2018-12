Revilla dice que decisión de 4 vocales destruyó al Órgano Electoral

El alcalde y líder de Soberanía y Libertad (SOL.bo), Luis Revilla, dijo la mañana de este miércoles que se recibe con “profunda decepción” la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de habilitar al binomio del presidente Evo Morales y Álvaro García Linera para las elecciones de 2019 y advirtió que representa la “destrucción de un órgano tan importante para nuestra democracia”.

“Con profunda decepción. Estamos ante miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral que se creen que están por encima de la gente, por encima del voto ciudadano, que no respetan las instituciones, que no se respetan a sí mismos, en medio de estos escándalos como la militancia partidaria que no muestra, sino, improvisación en el manejo de las cosas dentro del tribunal electoral”, dijo Revilla antes de la inauguración de la XXIII Cumbre de Mercociudades.

Cuestionó que el TSE cediera a las presiones del gobierno y no haya podido defender los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando el 51 por ciento de los votantes rechazó reformar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado para permitir una nueva repostulación del presidente Morales y del vicepresidente García Linera.

“Esperábamos verdaderamente otro comportamiento de parte del Tribunal Electoral y que no sea otro que el cumplimiento de la ley y de la Constitución Política del Estado. Lamentablemente ellos mismos han admitido que están al servicio del Gobierno, que han recibido presiones del Gobierno y eso significa no otra cosa que la destrucción de un órgano tan importante para nuestra democracia”.

La noche del martes, el TSE determinó habilitar el binomio del Movimiento Al Socialismo. La vocal Dunia Sandoval denunció presiones sobre el organismo desde el Ejecutivo y el Legislativo. Ella y su colega y vicepresidente del tribunal, Antonio Costas, votaron en contra.

“Lo que queda ahora es resistir esta decisión, es volcarnos a las movilizaciones, manifestaciones públicas para evitar que esta decisión se consuma de esa manera tan irregular como los propios miembros del TSE lo han admitido, de haber recibido presiones para haber tenido que habilitar la candidatura ilegal del Presidente y del Vicepresidente”.