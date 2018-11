Revilla denuncia que no figura como militante de su propio partido

El alcalde de La Paz y líder de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Luis Revilla, denunció este lunes que no está registrado en los datos del Tribunal Supremo Electoral como militante de su organización política.

"Yo me inscribí a Sol.bo públicamente el año 2014 y no estoy en el padrón de militantes, eso no es culpa de los partidos", manifestó Revilla, en contacto con los medios.

Este caso es uno de los muchos que se han registrado tras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pusiera a disposición del público la aplicación "Yo participo" con el se evidenció irregularidades en el proceso de inscripción de militantes.

Políticos oficialistas y de oposición, así como la población, denunciaron que pese a pertenecer a un partido figuraban en otras organizaciones políticas, o en otros casos, ni siquiera figuraban dentro del padrón. El TSE responsabilizó de este tema a los partidos.

El burgomaestre paceño dijo que el Órgano Electoral es el directo responsable del padrón de militantes y está obligado a verificar todos los registros para detectar las irregularidades.

"El Tribunal es el que administra el padrón. No nos olvidemos que la ley dice que el TSE debe revisar la información que le den las organizaciones políticas y la pregunta es: ¿Ha hecho ese trabajo? ¿Ha revisado verdaderamente?", cuestionó.

Según Revilla, este trabajo no se efectuó de manera correcta y afirmó que con ello "se está demostrando la manera absolutamente irresponsable y poco prolija con que se maneja el padrón dentro del TSE".