Revilla dejará de buscar ser candidato a la Presidencia

El jefe de SOL.bo y alcalde de La Paz, Luis Revilla, anunció ayer que no buscará ser candidato a la Presidencia de Bolivia en las próximas elecciones de 2019, y afirmó que buscará conformar un bloque de oposición para enfrentar al MAS en los comicios.

Para Adriana Salvatierra, senadora del MAS, esto no es una declinación, sino que Revilla no puede ser candidato a presidente porque el partido no logró la personería jurídica nacional al no conseguir las suficientes firmas.

En su conferencia de prensa, Revilla consideró que estaba dando un ejemplo para construir un bloque de unidad y llamó a otros líderes a hacer lo mismo para hacerlo posible y así derrotar a Evo Morales en las elecciones de 2019.