El alcalde de La Paz, Luis Revilla, admite haber conversado con el MAS

El alcalde de La Paz y jefe de Soberanía y Libertad (SOL.bo), Luis Revilla, afirmó este martes que cualquier alianza con otra agrupación política o plataforma ciudadana estará condicionada a dos aspectos: renovación y afinidad programática.

La autoridad paceña, que pugna para conseguir una personería jurídica de alcance nacional, reveló que incluso habla de política con el Movimiento Al Socialismo (MAS), porque se hacen "evaluaciones". Confirmó también que tuvo un contacto con el Movimiento Demócrata Social (MDS), pero dejó en claro que no se abordaron temas de candidaturas.

"Hemos sido muy claros con todas las organizaciones con las que hemos conversado, no vamos a ser parte de cualquier frente que anteponga la 'partidocracia', nosotros vamos a impulsar un proceso de renovación y con quienes generemos comunidad de ideas en términos programáticos, seguramente tendremos la posibilidad de una alianza", explicó en conferencia de prensa.

Un periodista le preguntó si era cierto que sostenía reuniones con el presidente Evo Morales. “Evidentemente en los últimos días tuvimos una reunión con él, pero para plantearle el tema de horario continuo, para pedirle que lo consideren en gabinete. El presidente tuvo la gentileza de recibirme y de decirme que lo analizarán, en absoluto se tocó el tema político”.

Conferencia de prensa de Revilla:

Aclaró que la principal diferencia que existe con el oficialismo es el tema del 21F, por lo que no ve la posibilidad de discutir el tema de renovación.

"Al MAS y a sus candidatos, no los vemos ni con odio ni como enemigos sino como adversarios, pero sí hay otros grupos que actúan con racismo, con odio. Un Gobierno post MAS tiene que ser fuerte y debe trabajar por el futuro del país", manifestó el burgomaestre.

Recalcó que no se aliaría con líderes que no promueven la renovación de los cuadros políticos y consideró que por el momento Carlos Mesa no es candidato, por lo que sería muy aventurado anticipar que un binomio presidencial contemple su nombre.

También informó que abandonó el grupo de los seis, en el que estaban los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas; el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y el líder de UN, Samuel Doria Medina “porque encontramos grandes diferencias ideológicas, sobre todo con el impulso a este proceso de renovación”.