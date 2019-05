Revilla compareció ante comisión de Diputados sobre el caso Alpacoma

Luis Revilla, alcalde de La Paz, compareció esta mañana ante la comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Diputados por el deslizamiento de una de las celdas del relleno sanitario de Alpacoma, registrado a finales de enero.

"No tengo nada que ocultar, esta oportunidad sirve para que la ciudadanía y los legisladores se informen, porque a veces han estado realizando comentarios de manera pública y fuera de lugar", dijo la autoridad a la conclusión del informe oral.

La autoridad presentó ante esa instancia legislativa un informe de laboratorio de la UMSA en el que se descarta que existiera contaminación producto del incidente, además de anticipar que existen cinco alternativas que se manejan para un espacio provisional de acumulación de los desechos de la urbe.

Imágenes de la sesión en la comisión:

"Hay una denuncia del alcalde de Achocalla. No se pueden hablar de daños a la salud sin siquiera haber concluido la auditoría. He mostrado los resultados de laboratorio que establecen que no se produjo contaminación ni en el río ni en las aguas, por lo tanto, la denuncia no tiene razón de ser", explicó el titular.

Esta tarde Revilla deberá presentarse ante la Fiscalía por la denuncia de Damaso Ninaja, por las consecuencias que existirían producto del desprendimiento en Alpacoma. También existen otras causas en su contra, por lo que el burgomaestre considera que existe una competencia en el oficialismo para ver quién lo procesa más.

"Están en un concurso los diputados, que no han hecho nada en los últimos cinco años y que buscan salir del anonimato tratando de realizar denuncias contra la Alcaldía. Como estamos en elecciones, quieren aparecer nuevamente en las listas de sus partidos, por eso buscan causar daño y ganar notoriedad", acotó el alcalde.

Declaraciones de Revilla:

Conoce más sobre el tema: